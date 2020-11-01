شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: طارق حامد أفضل من ديانج.. وكل فرق الدوري متشابهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاضل أيمن عبدالعزيز، مدرب ولاعب نادي الزمالك سابقا، بين طارق حامد لاعب وسط الزمالك وأليو ديانج لاعب الأهلي.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «طارق حامد أفضل من أليو ديانج ولكن المقارنات بين اللاعبين في كرة القدم ظالمة».

وتابع: «كل فرق الدوري المصري تشبه بعضها البعض فيما عدا الأهلي والزمالك».

وتطرق في تصريحاته: «صلاح ريكو وميدو جابر إضافة كبيرة لفريق سيراميكا في موسمه الأول في الدوري وأتمنى أن يتولى هيكتور كوبر قيادة فريق مصر المقاصة فنيًا».