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مدرب الأهلي: كل الأسماء المتداولة عن عودة المعارين غير صحيحة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف لاعبي الفريق المعارين من العودة بالموسم الجديد.

وقال قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «الباب مفتوح أمام الجميع من أجل العودة لصفوف الفريق بالموسم الجديد».

وتابع: «موسيماني يعمل على عدد من الملفات ونحن ننقل له الصورة بمنتهى الأمانة ولكن لم نحسم عودة أي لاعب والاسماء التي تتردد غير صحيحة».

وعن عودة أحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة، شدد: «كما أكدت الأمر متاح أمامه ولكن موسيماني لم يحسم موقفه».

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