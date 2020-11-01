مدرب الأهلي: كل الأسماء المتداولة عن عودة المعارين غير صحيحة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: كل الأسماء المتداولة عن عودة المعارين غير صحيحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف لاعبي الفريق المعارين من العودة بالموسم الجديد.
وقال قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «الباب مفتوح أمام الجميع من أجل العودة لصفوف الفريق بالموسم الجديد».
وتابع: «موسيماني يعمل على عدد من الملفات ونحن ننقل له الصورة بمنتهى الأمانة ولكن لم نحسم عودة أي لاعب والاسماء التي تتردد غير صحيحة».
وعن عودة أحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة، شدد: «كما أكدت الأمر متاح أمامه ولكن موسيماني لم يحسم موقفه».
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