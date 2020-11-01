شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يكشف سبب مشادته مع محمد فضل: دفعني أثناء توجهي لمؤمن زكريا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على المشادة التي حدثت بينه وبين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، خلال تسلم الفريق الأحمر درع الدوري الممتاز عقب مباراته أمام طلائع الجيش.

وقال كهربا في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورت2»: «الفترة اللي فاتت بأكملها لم أتحدث مع أي أحد لكي ابتعد عن المشاكل وأركز مع فريقي».

وأضاف: «لم أفعل أي شئ؛ انا جي أفرح واحتفل بالدوري.. كنت بسلم على الكابتن الخطيب ومؤمن ومفيش أي مشكلة فوجئت به يدفعني من الخلف فدفعت يده وقولت له لا تلمسني».

واختتم: «شاهدت الفيديو أكثر من مرة ولا أعرف لماذا فعل معي هذا التصرف.. الموضوع مقفول بالنسبة لي لا يوجد مشاكل بيني وبينه لم أخطئ والفيديو موجود لمن يريد التأكد».