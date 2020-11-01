شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: أحمد فتحي لاعب نادر.. والأهلي خسر برحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أيمن عبدالعزيز، مدرب ولاعب نادي الزمالك سابقا، عن رحيل أحمد فتحي، عن صفوف النادي الأهلي وانتقاله لصفوف لبيراميدز. وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «الأهلي سيفتقد أحمد فتحي فهو لاعب نادر في الكرة المصرية ويجبر الجميع على احترامه». وأضاف: «بيتسو موسيماني مدير فني جيد من الناحية الفنية وطور من أداء اللاعبين». وأتم: «أليو ديانج يمتلك قوة بدنية رهيبة ويؤدي في الجوانب الدفاعية والهجومية بشكل جيد». الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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