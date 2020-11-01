شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: وصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية إنجاز.. والزمالك بدأ الدوري غلط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أيمن عبدالعزيز، مدرب ولاعب نادي الزمالك سابقا، عن خسارة نادي بيراميدز لقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي. وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «وصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية الإفريقية إنجاز كبير للفريق». وتطرق أيمن عبدالعزيز لسياق آخر، قائلًا: «الزمالك بدأ بطولة الدوري بشكل غير موفق وحاول تصحيح المسار في بقية الموسم». وتابع: «لا يوجد فريق في العالم يستطيع الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها». الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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