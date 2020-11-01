«هاميلتون» يقترب من إنجاز جديد فى «فورميلا وان»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منتشيا من إحراز سباقه الـ 92 والتفوق على الأسطورة ميكايل شوماخر الأحد الماضى، يبحث بطل العالم البريطانى لويس هاميلتون عن ضمان لقب الصانعين لفريقه مرسيدس للمرة السابعة تواليا، عندما يخوض اليوم مسابقة جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.
بالإضافة إلى قيادة فريقه إلى المجد فى جائزة إيميليا رومانيا، سيواجه بطل العالم ست مرات استفسارات حول مستقبله بعد اتفاق جرى الاثنين بين الفرق العشرة المشاركة فى البطولة لدعم إدخال سقف للرواتب بدءا من العام 2023.
ومع انتهاء عقد البريطانى فى نهاية العام الحالى، من المؤكد أن الإجراءات الدراماتيكية لخفض التكاليف سيكون لها تأثير كبير على مفاوضاته مع مرسيدس الباحثة عن الاحتفاظ به.
وأوضح الفريق أنه يرى فى هاميلتون قيمة كبيرة لعلامته التجارية ورياضة الفورمولا واحد التى تحقق نموا سريعا لدى الفئة الأصغر سنا فى العصر الرقمى. ومن المتوقع أن يبدأ هاميلتون مفاوضات تجديد عقده لثلاث سنوات، بعد ضمان مرسيدس لقبها السابع بالرغم من القيود المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
وقال هاميلتون ورئيس الفريق النمساوى توتو وولف بعد سباق الأحد الماضى، أنهما ينويان البقاء مع مرسيدس العام المقبل.
تم الاتفاق على سقف للرواتب بعد مفاوضات عبر الفيديو خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد الإثنين، ومن المقرر أن يتم تأكيد الخطة من قبل المجلس العالمى لرياضة السيارات.
قال وولف إنه يفضل تجنب أى تأخر فى صفقة طويلة الأمد ويعارض التمديد لعام واحد «غيّر كوفيد الطريقة التى نؤدى بها أعمالنا وأعتقد أنه ينبغى القيام بكل شىء هذا العام».
وتابع «لا أريد الدخول فى أى مفاوضات أخرى منتصف العام المقبل وجرّها مجددا».
وأضاف «يجب أن نركّز جميعا على عملنا، لويس يقود، أنا أدير الفريق وأولا كالينيوس (رئيس شركة دايملر) يدير العجلة الكبرى».
ومع عودة صخب الفورمولا واحد إلى «أوتودرومو إنزو ودينو فيرارى» للمرة الأولى فى 14 عاما وفى السباق الرقم مائة فى إيطاليا، تحتاج مرسيدس إلى 11 نقطة لتأكيد فوزها القياسى بسبعة ألقاب متتالية لدى الصانعين. ويتصدر مرسيدس الترتيب مع 435 نقطة مقابل 226 لريد بول رايسينغ هوندا و126 لرايسينغ بوينت، فيما يحتل فيرارى العريق مركزا سادسا مخيبا. وكان هاميلتون، المتوج 8 مرات من أصل 13 سباقا هذا الموسم، قد أحرز السباق الأخير فى بورتيماو، محققا للمرة الرابعة هذا الموسم ثنائية مع زميله الفنلندى فالتيرى بوتس الذى يحتل بدوره المركز الثانى فى ترتيب السائقين. ويبلغ معدل سائقى مرسيدس 36 نقطة فى السباق الواحد هذا الموسم.
ويبتعد هاميلتون بالصدارة مع 256 نقطة مقابل 179 لبوتاس، و162 للهولندى ماكس فيرشتابن سائق ريد بول. ومن دون أى تجارب، فى سباق هو الأول مؤلّف من يومين فى نهاية الأسبوع، ستكون الفرق تحت ضغوط إضافية فى وقت مبكر منذ يوم السبت. بالنسبة لوولف فهذا جزء من الوظيفة فيما بدأ التجهيز للعام المقبل و2022 فى ذهنه أيضا «كل ما نقوم من الآن وصاعدا مهم للعام المقبل. ولتحديد وتيرة وجذور لوائح 2022».
وستكون الزيارة الأولى للفريق الحديث لمرسيدس إلى حلبة إيمولا، فيما يتوقعها وولف تجربة مثيرة للاهتمام «رأينا سباقات مثيرة على حلبات جديدة هذه السنة، ونظام نهاية الأسبوع القصير سيجعل الأمور أكثر إثارة للاهتمام».
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