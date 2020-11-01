شكرا لقرائتكم خبر عن «هاميلتون» يقترب من إنجاز جديد فى «فورميلا وان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منتشيا من إحراز سباقه الـ 92 والتفوق على الأسطورة ميكايل شوماخر ‏الأحد الماضى، يبحث بطل العالم البريطانى لويس هاميلتون عن ضمان ‏لقب الصانعين لفريقه مرسيدس للمرة السابعة تواليا، عندما يخوض اليوم مسابقة ‏جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا، المرحلة الثالثة عشرة من ‏بطولة العالم للفورمولا واحد‎.‎

بالإضافة إلى قيادة فريقه إلى المجد فى جائزة إيميليا رومانيا، سيواجه ‏بطل العالم ست مرات استفسارات حول مستقبله بعد اتفاق جرى الاثنين ‏بين الفرق العشرة المشاركة فى البطولة لدعم إدخال سقف للرواتب بدءا ‏من العام 2023‏‎.‎

ومع انتهاء عقد البريطانى فى نهاية العام الحالى، من المؤكد أن ‏الإجراءات الدراماتيكية لخفض التكاليف سيكون لها تأثير كبير على ‏مفاوضاته مع مرسيدس الباحثة عن الاحتفاظ به.

وأوضح الفريق أنه يرى فى هاميلتون قيمة كبيرة لعلامته التجارية ‏ورياضة الفورمولا واحد التى تحقق نموا سريعا لدى الفئة الأصغر سنا ‏فى العصر الرقمى‎.‎ ومن المتوقع أن يبدأ هاميلتون مفاوضات تجديد عقده لثلاث سنوات، بعد ‏ضمان مرسيدس لقبها السابع بالرغم من القيود المفروضة بسبب تفشى ‏فيروس كورونا المستجد‎.‎

وقال هاميلتون ورئيس الفريق النمساوى توتو وولف بعد سباق الأحد ‏الماضى، أنهما ينويان البقاء مع مرسيدس العام المقبل‎.‎

تم الاتفاق على سقف للرواتب بعد مفاوضات عبر الفيديو خلال اجتماع ‏لجنة الفورمولا واحد الإثنين، ومن المقرر أن يتم تأكيد الخطة من قبل ‏المجلس العالمى لرياضة السيارات‎.‎

قال وولف إنه يفضل تجنب أى تأخر فى صفقة طويلة الأمد ويعارض ‏التمديد لعام واحد «غيّر كوفيد الطريقة التى نؤدى بها أعمالنا وأعتقد أنه ‏ينبغى القيام بكل شىء هذا العام».‎

وتابع «لا أريد الدخول فى أى مفاوضات أخرى منتصف العام المقبل ‏وجرّها مجددا».‎

وأضاف «يجب أن نركّز جميعا على عملنا، لويس يقود، أنا أدير الفريق ‏وأولا كالينيوس (رئيس شركة دايملر) يدير العجلة الكبرى».‎

ومع عودة صخب الفورمولا واحد إلى «أوتودرومو إنزو ودينو فيرارى» ‏للمرة الأولى فى 14 عاما وفى السباق الرقم مائة فى إيطاليا، تحتاج ‏مرسيدس إلى 11 نقطة لتأكيد فوزها القياسى بسبعة ألقاب متتالية لدى ‏الصانعين‎.‎ ويتصدر مرسيدس الترتيب مع 435 نقطة مقابل 226 لريد بول رايسينغ ‏هوندا و126 لرايسينغ بوينت، فيما يحتل فيرارى العريق مركزا سادسا ‏مخيبا‎.‎ وكان هاميلتون، المتوج 8 مرات من أصل 13 سباقا هذا الموسم، قد ‏أحرز السباق الأخير فى بورتيماو، محققا للمرة الرابعة هذا الموسم ثنائية ‏مع زميله الفنلندى فالتيرى بوتس الذى يحتل بدوره المركز الثانى فى ‏ترتيب السائقين‎.‎ ويبلغ معدل سائقى مرسيدس 36 نقطة فى السباق الواحد هذا الموسم‎.‎

ويبتعد هاميلتون بالصدارة مع 256 نقطة مقابل 179 لبوتاس، و162 ‏للهولندى ماكس فيرشتابن سائق ريد بول‎.‎ ومن دون أى تجارب، فى سباق هو الأول مؤلّف من ‏يومين فى نهاية الأسبوع، ستكون الفرق تحت ضغوط إضافية فى وقت ‏مبكر منذ يوم السبت‎.‎ بالنسبة لوولف فهذا جزء من الوظيفة فيما بدأ التجهيز للعام المقبل ‏و2022 فى ذهنه أيضا «كل ما نقوم من الآن وصاعدا مهم للعام المقبل. ‏ولتحديد وتيرة وجذور لوائح 2022‏».‎

وستكون الزيارة الأولى للفريق الحديث لمرسيدس إلى حلبة إيمولا، فيما ‏يتوقعها وولف تجربة مثيرة للاهتمام «رأينا سباقات مثيرة على حلبات ‏جديدة هذه السنة، ونظام نهاية الأسبوع القصير سيجعل الأمور أكثر إثارة ‏للاهتمام».‎