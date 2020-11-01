شكرا لقرائتكم خبر عن «بيل» يسير على خُطى «راشفورد» فى الأعمال الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن الدولى الويلزى جاريث بيل، نجم فريق توتنهام المعار من ريال مدريد الإسبانى، قدم لفتة إنسانية رائعة لمساعدة الأسر الفقيرة في ويلز.

وقالت الصحيفة إن بيل قرر إنفاق 15 ألف إسترلينى، من أجل إطعام 300 أسرة فقيرة في ويلز، خلال أعياد رأس السنة هذا العام.

وجاءت لفتة بيل ضمن مبادرة كبرى لإطعام ما يقرب من 50 ألف أسرة فقيرة في بريطانيا خلال الفترة الماضية.

وكان ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، هو من بدأ حملة حصول الأطفال الفقراء على وجبات مجانية ومن ثم قام العديد من نجوم الدورى الإنجليزى بالسير على خُطى نجم الشياطين الحمر.

وقدم مهاجم الشياطين الحمر، مؤخرًا، التماسا من أجل زيادة حجم المساهمات في المبادرة الخيرية.