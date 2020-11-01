شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يودع أحمد فتحي بالتصفيق والأحضان (فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بوداع أحمد فتحي، قائد الفريق، خلال الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الفريق أمام طلائع الجيش. وفاز الأهلي على الجيش بثلاثية في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة الأخيرة لفتحي داخل القلعة الحمراء. وينضم فتحي لصفوف بيراميدز للانتظام في تدريبات فريقه الجديد عقب نهاية عقده مع النادي الأحمر. واستبدل موسيماني أحمد فتحي مع الدقائق الأخيرة من عمر المباراة من أجل تكريمه، حيث نال اللاعب تصفيقاً حاراً من المتواجدين في المدرجات وتصفيق وتحية زملائه، كما قام المدير الفني موسيماني باحتضان فتحي في مشهد رائع. الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يودع أحمد فتحي بالتصفيق والأحضان (فيديو)‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.