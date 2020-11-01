شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دورة «باريس للماسترز» خلف أبواب مغلقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد منظمو دورة باريس للماسترز للرجال لكرة التنس أنها ستقام كما هو مقرر اليوم، ولكن خلف أبواب مغلقة، امتثالاً للإغلاق الثانى الذى أعلنته السلطات الفرنسية في أنحاء البلاد للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأعلن الاتحاد الفرنسى لكرة المضرب في بيان أنه «بعد القرارات الأخيرة للحكومة الفرنسية والدخول في إغلاق وطنى آخر في فرنسا بدءاً من 30 أكتوبر، فإن بطولة رولكس باريس ماسترز، التي أقيمت في أكور أرينا اليوم، ستكون مغلقة أمام الجمهور».
وتبلغ قيمة جائزة باريس للماسترز التي تقام عادة في ملعب «بيرسى أرينا» الذي يتسع لعشرين ألف متفرج، 4.3 مليون يورو.
ويعد الإسبانى رافائيل نادال المصنف الثانى عالمياً، والذى توج مؤخراً بلقبه الثالث عشر في بطولة رولان جاروس في باريس، المصنف الأول فى البطولة.
وقال الاتحاد إنه منذ بداية الجائحة العالمية، تم العمل «باتصال دائم مع الحكومة الفرنسية» لتحديد أفضل السبل لتنظيم الحدث.
وأضاف البيان أنه «نتيجة لذلك، اتخذ الاتحاد قراراً مسؤولاً» بإقامة البطولة خلف أبواب مغلقة.
وتابع الاتحاد أنه «يدرك خيبة الأمل التي سيشعر بها الناس لعدم تمكنهم من حضور البطولة، لكنه يود أن يشكر الجميع على تفهمهم، ويؤكد لهم أنه ستتم إعادة مبالغ تذاكرهم في أقرب وقت ممكن».
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