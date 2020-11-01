شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دورة «باريس للماسترز» خلف أبواب مغلقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد منظمو دورة باريس للماسترز للرجال لكرة التنس أنها ستقام كما هو ‏مقرر اليوم، ولكن خلف أبواب مغلقة، امتثالاً للإغلاق الثانى ‏الذى أعلنته السلطات الفرنسية في أنحاء البلاد للحد من تفشى فيروس ‏كورونا المستجد‎.‎

وأعلن الاتحاد الفرنسى لكرة المضرب في بيان أنه «بعد القرارات ‏الأخيرة للحكومة الفرنسية والدخول في إغلاق وطنى آخر في فرنسا بدءاً ‏من 30 أكتوبر، فإن بطولة رولكس باريس ماسترز، التي أقيمت في أكور أرينا اليوم، ستكون مغلقة أمام الجمهور».

وتبلغ قيمة جائزة باريس للماسترز التي تقام عادة في ملعب «بيرسى ‏أرينا» الذي يتسع لعشرين ألف متفرج، 4.3 مليون يورو‎.‎

ويعد الإسبانى رافائيل نادال المصنف الثانى عالمياً، والذى توج مؤخراً ‏بلقبه الثالث عشر في بطولة رولان جاروس في باريس، المصنف الأول ‏فى البطولة‎.‎

وقال الاتحاد إنه منذ بداية الجائحة العالمية، تم العمل «باتصال دائم مع ‏الحكومة الفرنسية» لتحديد أفضل السبل لتنظيم الحدث‎.

وأضاف البيان أنه «نتيجة لذلك، اتخذ الاتحاد قراراً مسؤولاً» بإقامة ‏البطولة خلف أبواب مغلقة.

وتابع الاتحاد أنه «يدرك خيبة الأمل التي سيشعر بها الناس لعدم تمكنهم ‏من حضور البطولة، لكنه يود أن يشكر الجميع على تفهمهم، ويؤكد لهم ‏أنه ستتم إعادة مبالغ تذاكرهم في أقرب وقت ممكن».