شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والرجاءالمغربي مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إحدى القنوات المفتوحة نقل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شاشتها. ويلتقي الزمالك بالرجاء مساء الأربعاء المقبل، بملعب القاهرة في إياب نصف النهائي القاري. وتذيع قناة أون تايم سبورتس الأرضية المباراة عبر شاشتها بجودة عالية، بالإضافة إلى تخصيص ستوديو تحليلي للمباراة. المباراة تنطلق في تمام التاسعة بتوقيت مصر، ولم يحدد كاف حتى الآن بشكل رسمي الحكم الذي سيديرها. ويكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة من أجل قطع بطاقة الترشح للمباراة النهائية يوم 27 من نوفمبر المقبل أمام الأهلي. الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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