شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال نجم التايكوندو الأردنى أحمد أبوغوش عن 24 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البطل الأوليمبى نجم التايكوندو الأردنى أحمد أبوغوش اعتزاله دوليًا عن 24 عاما بشكل مفاجئ، دون التطرق إلى الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.
ونشر أبوغوش قرار اعتزاله عبر صفحته على «فيسبوك» قائلًا:«يعلن البطل الأولمبى أحمد أبوغوش صاحب الميدالية الأولمبية الأولى والوحيدة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية اعتزاله عن المشاركات وتمثيل المنتخب الوطنى في المحافل الدولية».
ويعد أبوغوش صاحب أعلى إنجاز رياضى أردنى بحصوله على الميدالية الذهبية في التايكوندو لوزن 68 كلغ في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.
كان أبوغوش يستعد لخوض التصفيات المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد في العالم.
وحفر أبوغوش اسمه بأحرف من ذهب حين أطاح بالروسى أليكسى دينيسنكو في المواجهة النهائية 10- 6، ليغدو أول أردنى يسطر هذا الإنجاز منذ بداية مشاركة بلاده في أولمبياد موسكو عام 1980.
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