شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال نجم التايكوندو الأردنى أحمد أبوغوش عن 24 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البطل الأوليمبى نجم التايكوندو الأردنى أحمد أبوغوش اعتزاله ‏دوليًا عن 24 عاما بشكل مفاجئ، دون التطرق إلى ‏الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار‎.‎

ونشر أبوغوش قرار اعتزاله عبر صفحته على «فيسبوك» قائلًا:«يعلن ‏البطل الأولمبى أحمد أبوغوش صاحب الميدالية الأولمبية الأولى ‏والوحيدة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية اعتزاله عن المشاركات ‏وتمثيل المنتخب الوطنى في المحافل الدولية».

ويعد أبوغوش صاحب أعلى إنجاز رياضى أردنى بحصوله على ‏الميدالية الذهبية في التايكوندو لوزن 68 كلغ في أولمبياد ريو دى ‏جانيرو 2016‏‎.‎

كان أبوغوش يستعد لخوض التصفيات المؤهلة للمشاركة في دورة ‏الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تفشى ‏فيروس كورونا المستجد في العالم‎.‎

وحفر أبوغوش اسمه بأحرف من ذهب حين أطاح بالروسى أليكسى ‏دينيسنكو في المواجهة النهائية 10- 6، ليغدو أول أردنى يسطر هذا ‏الإنجاز منذ بداية مشاركة بلاده في أولمبياد موسكو عام 1980‏.