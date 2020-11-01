شكرا لقرائتكم محمد فضل يتقدم بمذكرة رسمية ضد محمود كهربا بعد مشادة احتفالية الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا لاعب النادى الأهلى للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التى نشبت بينهما اثناء تسليم درع الدورى للنادى الأهلى عقب مباراته الاخيرة فى المسابقة، بداعى أن كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد فى منطقة المسؤولين وليس اللاعبين . ويناقش حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلى من قائمة الفراعنة فى معسكر نوفمبر الجارى على خلفية مشادته مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم درع الدورى للأهلي. وفضل حسام البدرى تأخير إعلان قائمة لاعبى الأهلى فى منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر لحين حسم مصير كهربا بشكل نهائى وإن كان الاتجاه الأقرب استبعاده. وشهدت مراسم تسليم درع الدورى مشادة بين كهربا ومحمد فضل بسبب تواجد اللاعب فى المنطقة المخصصة لمسؤولى الجبلاية والأهلى، ما دفع محمد فضل لمطالبة كهربا بالتواجد فى منطقة اللاعبين وهو ما رفضه اللاعب لتنشب مشادة بين الطرفين. ويلتقى منتخب مصر مع توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

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