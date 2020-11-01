حسام البدرى يدرس استبعاد كهربا من المنتخب بعد مشادة محمد فضل

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جدة - عمرو شويل يدرس حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلى من قائمة الفراعنة فى معسكر نوفمبر الجارى على خلفية مشادته مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم درع الدورى للأهلي. وفضل حسام البدرى تأخير إعلان قائمة لاعبى الأهلى فى منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر، لحين حسم مصير كهربا بشكل نهائى وإن كان الاتجاه الأقرب استبعاده. وشهدت مراسم تسليم درع الدورى مشادة بين كهربا ومحمد فضل بسبب تواجد اللاعب فى المنطقة المخصصة لمسئولى الجبلاية والأهلى، ما دفع محمد فضل لمطالبة كهربا بالتواجد فى منطقة اللاعبين وهو ما رفضه اللاعب لتنشب مشادة بين الطرفين . ويلتقى منتخب مصر مع توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

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