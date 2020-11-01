شكرا لقرائتكم سامي قمصان: الأهلي الأحق بكأس أفريقيا.. وصالح جمعة في حسابات موسيماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري قائلا:" تتويج الأهلي بالدوري جاء بفضل مجهود مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".
وتابع: "صالح جمعة بدأ في مرحلة العودة من جديد ويستعد بشكل جيد بدنيا في الوقت الحالي وموسيماني يعطي كل اللاعبين الأمل في المشاركة واللعب والأمر انعكس على كل اللاعبين بشكل جيد، والأهلي هو الفريق الأحق بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا".
وأكد قمصان: "الباب مفتوح أمام الجميع من أجل العودة لصفوف الفريق بالموسم الجديد، وموسيماني يعمل على عدد من الملفات ونحن ننقل له الصورة بمنتهى الأمانة ولكن لم نحسم عودة أي لاعب والأسماء التي تتردد غير صحيحة".
وعن عودة أحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة، شدد: "كما أكدت الأمر متاحا أمامه ولكن موسيماني لم يحسم موقفه".
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