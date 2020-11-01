شكرا لقرائتكم سامي قمصان: الأهلي الأحق بكأس أفريقيا.. وصالح جمعة في حسابات موسيماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري قائلا:" تتويج الأهلي بالدوري جاء بفضل مجهود مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".

وتابع: "صالح جمعة بدأ في مرحلة العودة من جديد ويستعد بشكل جيد بدنيا في الوقت الحالي وموسيماني يعطي كل اللاعبين الأمل في المشاركة واللعب والأمر انعكس على كل اللاعبين بشكل جيد، والأهلي هو الفريق الأحق بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأكد قمصان: "الباب مفتوح أمام الجميع من أجل العودة لصفوف الفريق بالموسم الجديد، وموسيماني يعمل على عدد من الملفات ونحن ننقل له الصورة بمنتهى الأمانة ولكن لم نحسم عودة أي لاعب والأسماء التي تتردد غير صحيحة".

وعن عودة أحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة، شدد: "كما أكدت الأمر متاحا أمامه ولكن موسيماني لم يحسم موقفه".