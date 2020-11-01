شكرا لقرائتكم زوجة مؤمن زكريا: أشكر الجميع على الدعم المعنوى والنفسي وحالته فى تحسن دائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت ريهام زوجة مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، الشكر لمسئولى الأهلى وجمهوره للوقوف بجواره وتكريمه فى لحظة رائعة.

وأضافت فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة أون تايم سبورت 1 on time sport، أشكر الجميع على الدعم المعنوى والنفسى الأهم من الجميع ومؤمن فى تحسن دائم واللى جاى أحسن.

وواصلت زوجة مؤمن حب الناس نعمة كبيرة جدا من ربنا، مضيفة الخطيب اطمئن على مؤمن والعلاج فى الأيام القادمة، ونتمنى من الله أن نراه أحسن فى الوقت القريب.

احتفل مؤمن زكريا نجم الأهلى المصاب مع ابنه من المدرجات بالهدف الثالث، الذى سجله كهربا فى شباك طلائع الجيش فى المباراة، التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت بالجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصري.

حقق فريق الأهلى فوزا عريضا على نظيره طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد السلام، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز.

وافتتح وليد سليمان التسجيل للأهلى فى المباراة فى الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، قبل أن يضيف جيرالدو الهدف الثانى فى الدقيقة 18، وأحرز محمود كهربا الهدف الثالث فى اللقاء فى الدقيقة 36.