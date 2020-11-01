شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: اتحاد الكرة قرر توقيع عقوبات ضد محمود كهربا بعد واقعة فضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إبراهيم فايق نقلاً عن مصادر في اتحاد الكرة، تعرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لعقوبات من قبل الجبلاية خلال الفترة المقبلة بعد واقعة الاشتباك مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية.
وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: إن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قرر توقيع عقوبات علي محمود كهربا.
أضاف إبراهيم فايق: "قولت على الهواء لدى تفاصيل المشادة التي حدثت بين كهربا وفضل ولا داعى لذكر ما فيها، إنما النتيجة أن المشهد كان سيئا وتم احتواؤه، وقولت إن اللاعب فى مرمى عقوبات الاتحاد بناء على مصدر من داخل الاتحاد، ثم كان معي كهربا على الهواء وحكى الواقعة بتفاصيلها وقال إن المتسبب فيها فضل".
وأسدل فريق الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.
سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.
وشن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، هجوماً على محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، نافياً أن يكون هو البادئ بافتعال المشاكل عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش.
وقال محمود كهربا فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورتس 2: إن محمد فضل هو من قام بالاعتداء عليا خلال احتفالى ببطولة الدورى المصرى الممتاز".
وأضاف اللاعب الدولى، أن محمد فضل هو من قام بدفعه فى البداية وهناك فيديوهات للواقعة على الجميع أن يراجعها لكى يتأكد الجميع أننى لم أقم بالاعتداء على أحد.
وأكد محمود عبد المنعم كهربا، أنه بالفعل رفض الحديث مع محمد فضل لأنه لا يقبل أن يفتعل أحد معه مشكلة فى احتفالية الدورى المصرى الممتاز.
وواصل: "أنا جى أفرح وأحتفل بالدورى بتاعي، كنت بسلّم على كابتن الخطيب ومؤمن، راح هو زقنى فى ضهري.. شوفوا الفيديو هتلاقوه بيزقني، أنا لم أتحدث معه ومش بغلط فى حد أكبر مني".
وفى سياق آخر، أكد اللاعب الدولى أن زميله بصفوف الفراعنة أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة تحدث معه قبل الانضمام إلى صفوف الفريق السعودى وأنه نصحه بالانتقال اليه لأنه كنادى يمتلك جماهير عريضة ارتبط معهم بأشياء كثيرة.
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