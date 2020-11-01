شكرا لقرائتكم السقا: تنفيذ فكر موسيمانى فى الملعب والسيطرة على النجوم أهم المكاسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق، أن من أهم مكاسب الأهلى فى المباراة الختامية أمام طلائع الجيش اليوم والفوز بثلاثية يتحقق فى تنفيذ فكرة موسيمانى فى الملعب، والذى جاء من خلال السيطرة على النجوم وتحقيق التعليمات بجميع أفكاره.

وأضاف فى تصريحات للأستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام على قناة أون تايم سبورت 1، هناك فكر جديد من موسيمانى فى الحفاظ على شخصية الفريق من خلال التمريرات الكثيرة والاحتفاظ بالكرة وتغير اللاعبين مع ثبات المراكز وشخصيته.

واختار طه اسماعيل ووليد صلاح الدين وعبد الظاهر السقا فريق الموسم والذى جاء كالتالى:

محمد الشناوى، محمد هانى، محمود حمدى الونش، أيمن أشرف، وعلى معلول، عمرو السولية وطارق حامد، سيد زيزو، أشرف بن شرقي، وعبد الله السعيد، مصطفى محمد.

والبدلاء كل من:



محمد أبو جبل، محمود علاء، اليو ديانج، كريم طارق، حسام حسن، ووالتر بوليا