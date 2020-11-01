شكرا لقرائتكم حسين الشحات عن هدفه في الوداد: طبعا يساوي ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حسين الشحات عن احتفالية الأهلى بالتتويج بالدوري، قائلا: مبروك دورى مؤمن زكريا للنادى الاهلى وربنا يكرمنا ببطولة افريقيا عشان مؤمن زكريا وجماهير الاهلى.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة أون تايم سبورت 1 on time sport: كلنا اخوات وأصحاب خارج الملعب مهما كانت الخلافات داخل الملعب وكلنا واحد وهو ده الشئ الوحيد الدائم بيننا.

وتمنى الشحات تحقيق طموحه هذا الموسم قائلا أتمنى التتويج بالبطولة الافريقية

فيما زاد صلاح محسن مهاجم الأهلى فى حديثه قائلا أحلم بتحقيق بطولات مع الأهلى بعد العودة من سموحة وأتمنى أن ألعب بشكل مستمر مع الفريق

احتفل لاعبو الأهلى بالوقوف من على دكة البدلاء والتصفيق لوليد سليمان بعد هدفه المبكر في شباك طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت بالجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على نظيره طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح وليد سليمان التسجيل للأهلي في المباراة في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، قبل أن يضيف جيرالدو الهدف الثاني في الدقيقة 18، وأحرز محمود كهربا الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة 36.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا للمرة 42 في تاريخه، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 89 نقطة، حيث خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز في 28 وتعادل في 5 وخسر في واحدة، فيما سجل 74 هدفًا واستقبل 8 أهداف فقط، ومن المقرر أن يتسلم الأحمر درع الدوري في مباراة اليوم.

وضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال.

فيما ضم ، تشكيل الأهلي ، كلاً من : حراسة المرمى : علي لطفي، وخط الدفاع : عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد