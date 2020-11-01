شكرا لقرائتكم محمود كهربا يشن هجوما على محمد فضل: هو إللي بدأ بمد الأيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، هجوماً على محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، نافياً أن يكون هو البادئ بافتعال المشاكل عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش.

وقال محمود كهربا فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورتس 2: إن محمد فضل هو من قام بالاعتداء عليا خلال احتفالى ببطولة الدورى المصرى الممتاز".

وأضاف اللاعب الدولى، أن محمد فضل هو من قام بدفعه فى البداية وهناك فيديوهات للواقعة على الجميع أن يراجعها لكى يتأكد الجميع أننى لم أقم بالاعتداء على أحد.

وأكد محمود عبد المنعم كهربا، أنه بالفعل رفض الحديث مع محمد فضل لأنه لا يقبل أن يفتعل أحد معه مشكلة فى احتفالية الدورى المصرى الممتاز.

وواصل: "أنا جى أفرح وأحتفل بالدورى بتاعي، كنت بسلّم على كابتن الخطيب ومؤمن، راح هو زقنى فى ضهري.. شوفوا الفيديو هتلاقوه بيزقني، أنا لم أتحدث معه ومش بغلط فى حد أكبر مني".

وفى سياق آخر، أكد اللاعب الدولى أن زميله بصفوف الفراعنة أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة تحدث معه قبل الانضمام إلى صفوف الفريق السعودى وأنه نصحه بالانتقال اليه لأنه كنادى يمتلك جماهير عريضة ارتبط معهم بأشياء كثيرة.

وأسدل فريق الأهلى الستار على موسمه الكروى (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدورى التى سبق وحصدها الأهلى رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الاهلى، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الأهلى "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقى فى المركز الحادى عشر من مسابقة الدوري.