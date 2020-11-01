شكرا لقرائتكم أحمد صبحي يقرر الرحيل عن الجونة ويبلغ الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أحمد صبحي الظهير الأيمن لفريق الجونة، الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة ،وذلك لعدم حصوله على فرصة للمشاركة أساسيًا في تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية.

وصرح اللاعب في تصريحات خاصة "لـسوبر كورة" بأنه تواصل مع مجلس إدارة النادي لإبلاغهم بالرغبة في الرحيل خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه يدرس حاليًا عدة عروض من أندية الدوري الممتاز لاختيار وجهته المقبلة.

يذكر أن يحق لصبحي الرحيل عن فريق صفوف الجونة كلاعب حر نظرًا لانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

ومن ناحية أخري أصبح مصير لاعبي الأهلي المعارين للجونة غامضاً بعد رحيل الشركة المسئولة عن إدارة فريق الكرة والتي يترأسها نادر شوقي بشكل رسمي، واستعار الجونة عدد من لاعبي الأهلي أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وباسم على ، وتقدم حسام غالي، قائد الأهلي ومنتخبنا الوطنى السابق، باستقالة من منصبه كمدير للكرة بنادى الجونة، وذلك بعد انتهاء الموسم الجارى، ووجه حسام غالي الشكر لإدارة الجونة على منحه الثقة طوال الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيعلن وجهته المقبلة قريباً.

واقترب الجونة من تجديد استعارة عدد من لاعبي الأهلي مًجدداً قبل رحيل شركة نادر شوقي إلا أن الأمور قد تتغير بعد المستجدات الأخيرة.