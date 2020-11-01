شكرا لقرائتكم أحمد فتحي: الرحيل عن الأهلي بعد 12 سنة من العطاء كان قرارا صعبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد فتحي لاعب الأهلي، رسالة لجماهير القلعة الحمراء، عقب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بختام مشواره مع الفريق، قبل الانتقال لارتداء قميص بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وقال فتحي في تصريحات لقناة الأهلي عقب مباراة الطلائع: "رحيلي عن الأهلي والانتقال إلى بيراميدز، كان قرارا صعبا بعد 12 عاما قضيتها داخل النادي".

وأضاف، أن تواجده مع الأهلي يعتبره من أفضل فترات حياته على الإطلاق، ويشكر كل من سانده خلال تلك الفترة سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو جماهير.

وتابع: "عمري ما هنساكم وباذن الله تفضلوا في دهر النادي الأهلي، وطبيعي أن يأتي ويرحل أشخاص ويعتزل آخرون لأن هذه سنة الحياة".

وأكمل: "أتمنى أن يكون تواجدي مع الأهلي بدون أي مشاكل مع أحد وألا أكون قد قصرت في حق النادي طوال هذه الفترة".

وأتم تصريحاته: "أقدم اعتذاري لأي شخص شعر بالضيق مني في يوم من الأيام، وأتمنى للفريق الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن خزائن النادي منذ فترة طويلة".