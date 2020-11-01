شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: مستعد للعب فى أى مركز مع المنتخب وحسام البدرى يعرف إمكانياتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى، هذا الموسم كان صعب جدا بسبب كورونا وأهدى اللقب لمؤمن زكريا، مضيفا الموسم الحالى طويل ومرهق والفوز بالبطولة كان صعبا.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة أون تايم سبورت 1 on time sport، أغلقنا الليلة الاحتفال بالدورى ومن الغد سنفكر فى المنتخب ثم فى النادى الاهلى.

وواصل أشكر أحمد فتحى لأنه تعامل باحترافية حتى اللحظة الاخيرة وأتمنى له التوفيق، مضيفا طموحاتى الفوز بمباراتى توجو ثم التتويج مع الأهلى بلقب بطولة دورى أبطال افريقيا وسنحارب على البطولة مهما كان الخصم وأتمنى وجود مؤمن زكريا فى النهائى الافريقي.

وأتم مستعد للعب فى أى مركز مع المنتخب وحسام البدرى يعرف امكانياتى جيدا

قال أيمن اشرف لاعب النادى الأهلي، أن هذا الموسم كان صعب جداً منذ بدايته وتخطينا صعوبات كثيرة من أجل ختام الموسم بشكل يليق بالأهلي.

وأكد أشرف فى تصريحات تليفزيونية، أن توقف النشاط الكروى كان له تأثير كبير على أداء اللاعبين عقب عودة الدوري، لكن فى وقت قصير استطعنا أن نعود بشكل قوى ونستكمل بداية الموسم لتحقيق هدف الدوري.

وتابع أن الموسم لم ينته وهناك استعداد تام خلال الفترة القادمة لبطولة افريقيا لإحراز اللقب، وهو الهدف الأساسى للفريق .

ووجه أيمن اشرف لاعب النادى الأهلى الشكر للمدير الفنى السابق للفريق السويسرى رينيه فايلر على ما قدمه مع الفريق منذ بداية الموسم وكان لابد من توجيه الشكر له فى هذا التتويج.

وأضاف، أن موسيمانى منذ توليه مسئولية قيادة الفريق وله بصمة مميزة، وكذلك الدور الذى قدمه فايلر خلال هذا الموسم كان له دور رئيسى فى تتويجنا باللقب.

وتابع: أن كل مدير فنى يتولى قيادة الأهلى يُكمل مسيرة المدير الفنى السابق ويستكمل المنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات.

وقال أيمن اشرف لاعب النادى الأهلى أن الفريق يستعد للمباراة النهاية بشكل مميز لحسم البطولة هذا الموسم بعد حسم لقب الدورى والحالة النفسية العالية للاعبين.

وأضاف، إستطعنا الوصول لنهائى بطولة افريقيا آخر 4 سنوات مرتين وتُعد هذه المرة الثالثة، وهذا يُعد إنجاز كبير للفريق ونسعى لحسم البطولة هذا الموسم ليكون خير ختام لموسم شاق وطويل وبذل مجهود من جانب اللاعبين.

وتابع أن البطولة الإفريقية هذا الموسم تُعد الهدف الرئيسى للفريق لتحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ سنوات .