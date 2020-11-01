شكرا لقرائتكم أيمن عبدالعزيز: أحمد فتحي لاعب نادر والأهلي خسر برحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أيمن عبدالعزيز، مدرب ولاعب نادي الزمالك الأسبق، عن رحيل أحمد فتحي، عن صفوف النادي الأهلي وانتقاله لبيراميدز قائلا:" الأهلي سيفتقد أحمد فتحي لأنه لاعب نادر في الكرة المصرية ويجبر الجميع على احترامه".

أضاف عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية:" بيتسو موسيماني مدير فني جيد من الناحية الفنية وطور من أداء اللاعبين وأليو ديانج يمتلك قوة بدنية رهيبة ويؤدي في الجوانب الدفاعية والهجومية بشكل جيد".

وعن خسارة بيراميدز لقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان طسف عبد العزيز: "وصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية الإفريقية في حد ذاته إنجاز كبير".

وأكد:"الزمالك بدأ بطولة الدوري بشكل غير موفق وحاول تصحيح المسار في بقية الموسم ولا يوجد فريق في العالم يستطيع الفوز بكل البطولات التى يشارك فيها".

وواصل عبد العزيز: "طارق حامد أفضل من أليو ديانج ولكن المقارنات بين اللاعبين في كرة القدم ظالمة وكل فرق الدوري المصري تشبه بعضها البعض فيما عدا الأهلي والزمالك".

وأكمل: "محمد أبو جبل أفضل حارس مرمى في الدوري المصري وأفضل من محمد الشناوي ومحمود الونش ومحمود علاء أفضل قلوب دفاع في الدوري المصري وأشرف بنشرقي أفضل لاعب في بطولة الدوري المصري هذا الموسم".