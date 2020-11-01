يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد فى الدوري الإنجليزي، فى قمة مباريات اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من المسابقة الأقوى والأغنى في العالم.

انطلقت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر ، 20:30 بتوقيت السعودية ، على ملعب آنفيلد روود في مدينة ليفربول.

انفرد ليفربول حامل اللقب بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عبر فوزه المثير على ضيفه وست هام يونايتد 2-1 اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

وعلى ملعب انفيلد، نجح ليفربول في تحويل تأخره بهدف أمام وست هام إلى الفوز بهدفين لينفرد بصدارة جدول البريميرليج.

وتقدم وست هام بهدف عن طريق بابلو فورنالس في الدقيقة العاشرة لكن المهاجم المصري محمد صلاح أدرك التعادل لليفربول قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة خطف المهاجم البرتغالي البديل “دييجو جوتا” هدف الفوز لليفربول.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده الى النقطة 16 فى المركز الاول بجدول الترتيب، فى المقابل توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 8 فى المركز الثالث عشر.

إليكم فيديو أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد فى الدوري الإنجليزي

هدف تقدم وست هام

هدف تعادل ليفربول عن طريق “محمد صلاح” من ركلة جزاء

هدف ليفربول الثاني “جوتا”

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