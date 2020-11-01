البدلاء ينقذون ليفربول من تعادل مخيب أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

انفرد ليفربول حامل اللقب بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عبر فوزه المثير على ضيفه وست هام يونايتد 2-1 اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

انطلقت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر ، 20:30 بتوقيت السعودية ، على ملعب آنفيلد روود في مدينة ليفربول.

وعلى ملعب انفيلد، نجح ليفربول في تحويل تأخره بهدف أمام وست هام إلى الفوز بهدفين بفضل دكة البدلاء لينفرد بصدارة جدول البريميرليج.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده الى النقطة 16 فى المركز الاول بجدول الترتيب، فى المقابل توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 8 فى المركز الثالث عشر.

وتقدم وست هام بهدف عن طريق بابلو فورنالس في الدقيقة العاشرة لكن المهاجم المصري محمد صلاح أدرك التعادل لليفربول قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

واستحوذ ليفربول على الكرة لفترات طويلة لكنه واجه صعوبات في اختراق دفاع فريق المدرب ديفيد مويز المنظم وافتقد الفريق صاحب الأرض إيقاعه المعتاد والحسم أمام المرمى.

وعادل ليفربول النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما تعرض محمد صلاح لإعاقة داخل منطقة الجزاء بعد تدخل متهور من أرتور ماسواكو وتقدم المهاجم المصري لينفذ ركلة الجزاء بنجاح.

واعتقد جوتا أنه وضع ليفربول في المقدمة عندما سدد في المرمى الخالي بعدما تصدى الحارس أوكاش فابيانسكي لمحاولة ساديو ماني لكن الهدف أُلغي بعد أن رأى الحكم، عقب مشاهدة اللعبة على الشاشة الموجودة خارج الملعب، وجود مخالفة ضد المهاجم السنغالي.

لكن جوتا نجح في تسجيل هدف الفوز بعد تلقيه تمريرة ذكية بين المدافعين من البديل شيردان شاكيري ولم يخطئ المهاجم البرتغالي المرمى محرزا هدفه الثالث في ثلاث مباريات باستاد أنفيلد مع ليفربول.

وبهذا الانتصار، عادل ليفربول رقم النادي القياسي في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 63 مباراة متتالية على ملعبه في الدوري.

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