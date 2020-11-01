ملخص مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي “العميد يفك العقدة، وحجازي يلمع”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة ديربي جدة في قمة مباريات اليوم بمنافسات الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” بين الاتحاد والاهلي، لحساب الجولة الثالثة.

حقق فريق “اتحاد جدة” فوزًا مستحقًا على غريمه “أهلي جدة” بهدفين نظيفين، ليفك عقدة الديربي الذي لم يحقق فيه الفوز منذ 2012.

وشارك نجم الدفاع الدولي المصري “أحمد حجازي” بشكل أساسي مع اتحاد جدة وذلك بعد أيام قليلة من التعاقد معه قادمًا من صفوف فريق “وست بروميتش ألبيون” الإنجليزي.

وقدم حجازي اداءًا ملفتًا للنظر بعدما نجح بشكل كبير في الحد من خطورة نجم هجوم أهلي جدة “عمر السومة“، ليتلقى الاشادة من جماهير نمور الاتي مع خروج الفريق من المباراة بشباك نظيفة.

وسجل هدفي اتحاد جدة كل من “رومارينيو” في الدقيقة الثامنة، و”جاري رودريجيز” عند الدقيقة (16).

وبهذا الفوز وصل الاتحاد إلى النقطة الرابعة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة السادسة في المركز السادس.

وانطلقت مباراة “الاتحاد والاهلي” في تمام الساعة 16:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت مصر ، 19:50 بتوقيت السعودية ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في درجة حرارة 33 درجة مئوية.

ونُقلت مباراة ديربي جدة على القناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق حماد العنزي، كما نقلت على حساب القناة بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.

ملخص مباراة الاتحاد والاهلي

الاتحاد 2-0 الاهلي

????الدوري السعودي (الجولة 3)

????️ملعب الجوهرة المشعة (جدة)

????انتهت