بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري، لحساب الجولة الختامية من المسابقة التي تُوج بها الشياطين الحمر قبل 7 جولات من الجولة الأخيرة.
تنطلق مباراة الاهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش ، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية، على ستاد الاهلي we السلام.
وينقل هذا اللقاء على قناة أون تايم سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف، كما ينقلها الخليج 365 في بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة.
ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 86 نقطة، ولم يتعرض لأي خسارة تحت قيادة مدربه الجديد بيتسو موسيماني، وسقط مرة واحدة في فخ التعادل السلبي أمام بيراميدز قبل فوزه على الوداد البيضاوي في أقل من أسبوع بنتيجة 1/5 في مجموع المباراتين.
ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تحسين وضعيته في الجدول، وإذا تمكن من ذلك سيصعد للمركز الثامن ليتساوى مع الإنتاج الحربي.
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الأهلي 3-0 طلائع الجيش
???? الدوري المصري الممتاز (الجولة 34 والأخيرة)
???? ملعب ستاد الاهلي we السلام (القاهرة)
انتهت
- تشكيلة الأهلي اليوم: علي لطفي – محمد فخري – محمود وحيد – أيمن أشرف – أحمد فتحي – محمود كهربا – عربي بدر – آليو ديانج – وليد سليمان – جيرالدو دا كوستا – آليو بادجي.
- تشكيلة طلائع الجيش اليوم: بسام – شحاته – سطوحي – سامي – ناصف – توفيق – لاشين – عماد – زولا – سمير – عمرو جمال.
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“0 بداية المباراة..
- “1 صافرة بداية اللقاء..
- “1⚽ جووووووووووووووول – هدف مُبكر للاعب وسط الأهلي وليد سليمان!
- “1 قصة الهدف | وليد سليمان يتلقى كرة داخل منطقة الجزاء حاول تسديدها في المرمى ولكن ترتد له من يد بسام، ليدور بها عكس اتجاه الحارس والمدافع ويسددها في المرمى.
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- “10 أووووووووووووووووه – خروج خاطيء من علي لطفي أثناء تنفيذ ركلة ركنية، لتسدد بالرأس من أحد لاعبي الطلائع، وتزاح من على خط المرمى في اللحظة الأخيرة..
- “11???? تبديل اول اضطراري لفريق طلائع الجيش بخروج أحمد عبد الرحمن زولا ودخول أحمد كبوريا.
- “18⚽جووووووووووووووول – جيرالدو دا كوستا يسجل الهدف الثاني للأهلي.
- “18 قصة الهدف | أليو بادجي ينطلق بسرعة كبيرة ويمرر الكرة إلى جيرالدو الذي روض الكرة وسددها من فوق الحارس محمد بسام.
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- “24???? بطاقة صفراء على مهاجم طلائع الجيش عمرو جمال.
- “28 اللعب يتوقف بسبب اصابة العربي بدر.
- “28???? بطاقة صفراء على مدافع طلائع الجيش محمد ناصف.
- “29 العربي بدر يعود سليم معافى بعد تلقيه الاسعافات اللازمة.
- “35 الأهلي ما زال متقدم بهدفين نظيفين، ولا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.
- “36⚽جووووووووووووووول – محمود كهربا يضيف الهدف الثالث للأهلي بتسديدة لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء.
- “37 قصة الهدف | محمد فخري يستلم كرة على حدود منطقة الجزاء ويمررها إلى كهربا الذي روضها وسددها أرضية قوية في مرمى بسام الذي أكتفى بمشاهدة الكرة وهي تسكن شباكه.
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- “37???? بطاقة صفراء على محمود كهربا بسبب خلعه للقميص اثناء احتفاله بتسجيل الهدف الذي أهداه للحاضر في مدرجات استاد السلام “مؤمن زكريا”.
- “38 حكم المباراة ينتظر قرار الفار النهائي بشأن صحة هدف كهربا.. هناك شكوك حول تسلل كهربا اثناء وصول الكرة إليه.
- “39 الهدف صحيح.. كهربا كان في موقف سليم تمامًا.
- “45 حكم المباراة يضيف ثلاث دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “45+3 كهربا يدخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ويمرر كرة إلى بادجي الذي سددها قوية في المرمى ليتصدى لها بسام بقبضة يده.
- “45+3 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق للأهلي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
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“45 بداية الشوط الثاني
- “51 النتيجة ما زالت على حالها.. الأهلي 2-0 طلائع الجيش.
- “57???????? تبديلان دفعة واحدة لفريق طلائع الجيش بخروج عمرو جمال ودخول ناصر منسي، وخروج محمد أشرف ودخول كيفين موهيري.
- “60 طلائع الجيش ما زال يحاول تسجيل الهدف الاول ولكن دون جدوى.
- “66 اوووووه – أحمد كبوريا كاد يسجل الهدف الاول لفريق طلائع الجيش ولكن تسديدته جاورت مرمى علي لطفي بقليل.
- “68????????تبديلان دفعة واحدة لفريق الأهلي بخروج جيرالدو دا كوستا ودخول أحمد الشيخ، وخروج أليو بادجي ودخول صالح جمعة.
- “71 صالح جمعة يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى بكثير.
- “73 الأهلي يستحوذ على الكرة خلال الدقائق القليلة الماضية.
- “74 اللعب يتوقف بسبب إصابة لاعب طلائع الجيش محمد ناصف.
- “75 الكولينج بريك الآن.
- “76 الحكم يستأنف اللعب من جديد.
- “80 ????التبديل الثالث للأهلي بخروج وليد سليمان ودخول شادي رضوان.
- “81????????تبديلان دفعة واحد لفريق طلائع الجيش بخروج احمد كابوريا ودخول ابوبكر ديارا، وخروج محمد ناصف ودخول أحمد داوودا.
- “85 يتبقى خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة وما زال الأهلي متقدم بثلاثية نظيفة.
- “90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “90+1 اووووووه ناصر منسي يهدر فرصة محققة للتسجيل بعد تمريرة ممتازة من أحمد سمير.
- “90+2???????? تبديلان دفعة واحدة للأهلي بخروج العربي بدر ودخول محمد هاني، وخروج ياسر إبراهيم ودخول أحمد فتحي الذي تلقى تحية جميع الحضور في ملعب المباراة في اخر مباراة له مع النادي الأهلي قبل إلتحاقه بفريق بيراميدز.
- “90+3 صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام موسم 2019/2020 من الدوري المصري الممتاز.
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