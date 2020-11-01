بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري، لحساب الجولة الختامية من المسابقة التي تُوج بها الشياطين الحمر قبل 7 جولات من الجولة الأخيرة.

تنطلق مباراة الاهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش ، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية، على ستاد الاهلي we السلام.

وينقل هذا اللقاء على قناة أون تايم سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف، كما ينقلها الخليج 365 في بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 86 نقطة، ولم يتعرض لأي خسارة تحت قيادة مدربه الجديد بيتسو موسيماني، وسقط مرة واحدة في فخ التعادل السلبي أمام بيراميدز قبل فوزه على الوداد البيضاوي في أقل من أسبوع بنتيجة 1/5 في مجموع المباراتين.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تحسين وضعيته في الجدول، وإذا تمكن من ذلك سيصعد للمركز الثامن ليتساوى مع الإنتاج الحربي.

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الأهلي 3-0 طلائع الجيش

???? الدوري المصري الممتاز (الجولة 34 والأخيرة)

???? ملعب ستاد الاهلي we السلام (القاهرة)

انتهت