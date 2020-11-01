يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الوحدات والفيصلي فى الدوري الأردني، فى قمة مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، ضمن منافسات الجولة الـ11.

انطلقت مباراة الوحدات والفيصلي فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب عمان الدولي.

ونُقلت مباراة الديربي بين الوحدات والفيصلي عبر شاشة قناة الأردن الرياضية بصوت المعلق الرياضي “أحمد الخلايله”.

حسم الوحدات لقاء الديربي عقب تغلبه على الفيصلي بهدفين دون رد، افتتح التسجيل فهد اليوسف برأسية نموذجية بعد ركلة ركنية جميلة من الرواق الأيمن فى الدقيقة 27.

ومع انطلاق شوط المباراة الثاني عزز الوحدات تقدمه في ظل توفر المساحات في الخط الخلفي للفيصلي المندفع، وسجل الهدف “عبد العزيز إنداي” الذي يتصدر هدافي الدوري الاردني.

جاء الهدف الثاني من تمريرة “أنس العوضات” السحرية القادم في سماء الكرة الأردنية، وضعت إنداي في إنفراد صريح مع الحارس يزيد أبو ليلى الذي لم يستطع غلق زاوية التسديد وبدا عليه الاستسلام التام.

بهذه النتيجة عزز الوحدات صدارته لجدول ترتيب الدوري الاردني برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثان الجزيزة، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 17 فى المركز الثالث.

يدخل الوحدات المباراة فى صدارة ترتيب الدوري الأردني برصيد 24 نقطة بعدما حقق 8 انتصارات وتلقى هزيمتين وسجل الفريق 23 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري وتلقى 5 أهداف وهو أيضا صاحب أقوى دفاع.

يذكر ان الوحدات لم يعرف طعم الفوز على الفيصلي في آخر 3 لقاءات رسمية منذ فوز الوحدات يوم 22 سبتمبر 2017 بنتيجة 2/0، بينما شهد آخر لقاء يوم 7 مارس 2019 فوزا للفيصلي بنتيجة 2/1.

إليكم فيديو أهداف مباراة الوحدات والفيصلي فى الدوري الأردني

هدف تقدم الوحدات “فهد اليوسف”

هدف الوحدات الثاني “أنداي”

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