يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي، في قمة مباريات اليوم السبت، لحساب الجولة الثالثة.

بدء لقاء الاتحاد والاهلي في تمام الساعة 16:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت مصر ، 19:50 بتوقيت السعودية ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في درجة حرارة 33 درجة مئوية.

حقق اتحاد جدة أول انتصار له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بفوزه في مباراة “ديربي جدة” على ضيفه الأهلي بهدفين دون رد.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة الثامنة وأضاف جاري مينديز رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وشهدت المباراة مشاركة المصري أحمد حجازي، الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخرا من وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، محققا انتصاره الأول في الدوري السعودي هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها.

فى المقابل توقف رصيد الأهلي عند ست نقاط في المركز الخامس، متلقيا خسارته الأول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين.

إليكم فيديو أهداف مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي

هدف تقدم الاتحاد “رومارينهو”

هدف الاتحاد الثاني “رودريجيز” 2-0

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