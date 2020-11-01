بث مباشر | مشاهدة مباراة الفيصلي والوحدات في الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الوحدات والفيصلي في ديربي الأردن، ضمن الجولة 11 من الدوري الاردني للمحترفين موسم 2021/2020.

تبدأ مباراة الوحدات والفيصلي في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب عمان الدولي في العاصمة الأردنية.

وكان من المفترض إقامة المباراة يوم 14 مايو 2020، إلا أن فيروس كورونا تسبب في تأجيل جميع الأحداث والأنشطة الرياضية في البلاد.

وستنقل مباراة ديربي عمان بين الوحدات والفيصلي على قناة الأردن الرياضية، بصوت المعلق أحمد الخلايله.

ويسعى الوحدات لرد اعتباره من الهزيمة التي مُني بها في آخر مواجهة له أمام الفيصلي، حيث خسر بهدفين لهدف على ملعب عماد الدولي في الجولة 16 من دوري المناصير الأردني للمحترفين موسم 2019/2018.

ويرجع آخر فوز لنادي الوحدات في الدوري الأردني إلى تاريخ 22 سبتمبر 2017، عندما سجل بهاء فيصل وعبد الله خالد ذيب ضمن مباريات الجولة الثالثة.

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الفيصلي 0-2 الوحدات

???? ملعب عمان الدولي (الاردن)

???? الدوري الاردني للمحترفين (الجولة 11)

انتهت

???? أهلاً بكم في البث المباشر لديربي عمان بين الفيصلي والوحدات..

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???? أصحبكم في قمة الدوري الأردني “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? تشكيلة الفيصلي اليوم: يزيد – سالم – الزواهرة – الصغير – زهران – دومينيك – مهدي – الزوي – صيصا – حداد – العكش.

يزيد – سالم – الزواهرة – الصغير – زهران – دومينيك – مهدي – الزوي – صيصا – حداد – العكش. ???? تشكيلة الوحدات اليوم: أحمد عبد الستار – فراس شلباية – طارق خطاب – يزن العرب – محمد الدميري – أحمد إلياس – صالح راتب – أحمد سمير – أنس العوضات – فهد اليوسف – عبد العزيز إنداي.

أحمد عبد الستار – فراس شلباية – طارق خطاب – يزن العرب – محمد الدميري – أحمد إلياس – صالح راتب – أحمد سمير – أنس العوضات – فهد اليوسف – عبد العزيز إنداي. ????‍♂️ يدير هذا اللقاء الحكم “عمر المعاني”

الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء..

5″ أفضلية لفريق الوحدات في الدقائق الأولى باستحواذ وسيطرة على الكرة بشكل مثالي

10″ لم نشاهد أي فرصة أو تهديد حقيقي على المرميين بعد أول عشر دقائق..

25″ بطء شديد في التحضير من كلا الفريقين، ومبالغة في تأدية الواجبات الدفاعية..

25″ مرحلة جس النبض طالت كثيرًا بين الوحدات والفيصلي ، لا توجد أي إثارة أو متعة..

25″ الوحدات يتصدر بـ 24 نقطة، ويريد الحفاظ على صدارته حتى لو اكتفى بنقطة واحدة..

25 حتى هذه اللحظة الوحدات الطرف الأفضل “نسبيًا” يحاول من على الطرفين، والاختراق من العمق رغم أنه الأقل حاجة لهذا الفوز..

26″ الفيصلي يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب بسبب كثرة تعادلاته..

27″ ⚽️ جوووووووووووووووول…فهد اليوسف يسجل الهدف الأول لفريق الوحدات برأسية نموذجية بعد ركلة ركنية جميلة من الرواق الأيمن للوحدات.

30″ أول تغيير في صفوف الفيصلي لتعديل أمور الفريق في خط الوسط الذي يستحوذ عليه الوحدات بالطول والعرض..

31″ استراحة قصيرة لالتقاط الأنفاس “كولينج بريك”

35″ أوووووووووووووووه…لاعب الوحدات “إلياس” يتعرض لعرقلة على بُعد 25 ياردة من مرمى الفيصلي، والحكم لا يقول أي شيء!! كيف يا رجل؟؟؟

37″ تحسن ملموس في مستوى الفيصلي من بعد التغيير الذي أجراه المدير الفني

40″ أول محاولات الفيصلي من أكرم الزوي بمحاولة من خارج منطقة الجزاء..بتصويبة قوية للغاية مرت فوق العارضة بقليل..

41″ لاعبان من الفيصلي والوحدات سقطا على حدود منطقة الوحدات في اللعبة الماضية..

44″ تحسن كبير في مستوى الفيصلي على مدار الـ 10 دقائق الماضية..

45″ الحكم يضيف 3 دقائق وقت بدل من ضائع

47″ هجمة منظمة جميلة من الفيصلي، لكن دفاع الوحدات يقف بشكل رائع..

48″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الوحدات 1-0.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

50″ فرصة خطيرة من العكش ، غير مستغلة!

52″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووول…الوحدات يعزز تقدمه في ظل توفر المساحات في الخط الخلفي للفيصلي المندفع .. سجل الهدف “عبد العزيز إنداي” الذي يتصدر هدافي الدوري الاردني

52″ ???? تمريرة سحرية من “أنس العوضات” القادم في سماء الكرة الأردنية..وضعت إنداي في إنفراد صريح مع الحارس يزيد أبو ليلى الذي لم يستطع غلق زاوية التسديد وبدا عليه الاستسلام التام..