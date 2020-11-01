تشكيلة الاهلي الأساسية لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري.. “ظهور عربي وفخري”

أعلن المدرب الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” تشكيلة الاهلي الأساسية لمواجهة طلائع الجيش، اليوم السبت 31-10-2020، في الجولة الـ34 والأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد الأهلي بمدينة السلام.
ودفع موسيماني بالحارس البديل علي لطفي، ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية بدلا من محمد الشناوي الذي يحصل على راحة في تلك المباراة، فيما يجلس مصطفى شوبير على مقاعد البدلاء.
ويقود خط الدفاع محمود وحيد، وبجواره الثنائي المساك أيمن أشرف وأحمد فتحي، فيما يظهر الناشئ عربي بدر ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية في مركز الظهير الأيمن.
وفي خط الوسط، أليو ديانج وبجواره الصاعد محمد فخري ضمن تشكيلة الاهلي الاساسية، فيما يلعب وليد سليمان في مركز صانع الألعاب.
وقرر موسيماني إشراك جيرالدو دا كوستا ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية في مركز الجناح الأيمن، بينما يلعب محمود عبدالمنعم كهربا كجناح أيسر، فيما يقود هجوم المارد الأحمر، اللاعب السنغالي أليو بادجي.
وجاءت تشكيلة الاهلي الأساسية كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، أحمد فتحي، عربي بدر
خط الوسط: أليو ديانج، محمد فخري، وليد سليمان، جيرالدو داكوستا، محمود عبدالمنعم “كهربا”.
خط الهجوم: أليو بادجي.
فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، صالح جمعة،شادي رضوان، أحمد الشيخ، محمد شكري.
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