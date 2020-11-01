بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لديربي جدة في قمة مباريات اليوم بمنافسات الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بين الاتحاد والاهلي، لحساب الجولة الثالثة.

تبدأ مباراة الاتحاد والاهلي في تمام الساعة 16:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت مصر ، 19:50 بتوقيت السعودية ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في درجة حرارة 33 درجة مئوية.

تنقل مباراة ديربي جدة على القناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق حماد العنزي، كما تنقل على حساب القناة بموقع يوتيوب لتبادل الفيديوهات.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يحتل اتحاد جدة المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة من خسارة وتعادل.

ولم يفز الاتحاد في ديربي جدة ضمن مباريات الدوري السعودي منذ عام 2012، ويسعى لانهاء هذه العقدة لمنع وصولها إلى عقد من الزمن.

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الاتحاد 2-0 الاهلي

????الدوري السعودي (الجولة 3)

????️ملعب الجوهرة المشعة (جدة)

انتهت