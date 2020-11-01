بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لديربي جدة في قمة مباريات اليوم بمنافسات الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بين الاتحاد والاهلي، لحساب الجولة الثالثة.
تبدأ مباراة الاتحاد والاهلي في تمام الساعة 16:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت مصر ، 19:50 بتوقيت السعودية ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في درجة حرارة 33 درجة مئوية.
تنقل مباراة ديربي جدة على القناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق حماد العنزي، كما تنقل على حساب القناة بموقع يوتيوب لتبادل الفيديوهات.
ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يحتل اتحاد جدة المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة من خسارة وتعادل.
ولم يفز الاتحاد في ديربي جدة ضمن مباريات الدوري السعودي منذ عام 2012، ويسعى لانهاء هذه العقدة لمنع وصولها إلى عقد من الزمن.
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الاتحاد 2-0 الاهلي
????الدوري السعودي (الجولة 3)
????️ملعب الجوهرة المشعة (جدة)
انتهت
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الاتحاد والاهلي في ديربي جدة..
- أصحبكم “مهاب زايد” على مدار الـ 90 دقيقة لتغطية هذا اللقاء من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- ????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.
- تشكيلة الاتحاد | مارسيلو جروهي – سعود عبد الحميد – زياد الصحفي – أحمد حجازي – حمدان الشمراني – عبد العزيز البيشي – برونو هنريكي – كريم الأحمدي – فهد المولد – رومارينهو – جاري رودريجيز.
- ????دكة بدلاء اتحاد جدة | فواز القرني – عوض الناشري – خالد السميري – عبد المجيد السواط – هارون كامارا – عبد المحسن فلاته – عمر هوساوي – مهند الشنقيطي – عبد المجيد الظهراني.
- تشكيلة الاهلي | ياسر المسيليم – عبد الله حسون – محمد خبراني – معتز هوساوي – لوكاس ليما – لوجوبومير فيجسا – إدريس فتوحي – سلمان المؤشر – حسين المقهوي – ألكسندرو ميتريتا – عمر السومة.
- ????دكة بدلاء أهلي جدة | محمد الربيعي – علي الاسمري – يزيد البكر – نوح الموسى – مهند عسيري – عبد الرحمن الغريب – عبد الباسط هندي – ماركو مارين – صامويل أوسو.
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“0 بداية المباراة
- “8⚽جووووووووووووووووووووووووول – رومارينيو يفتتح التسجيل لفريق الاتحاد.
- “8 قصة الهدف | جاري رودريجيز ينطلق بسرعة من الجهة اليسرى ويرسل عرضية ترتد من يد المسيليم إلى رومارينيو الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة في الشباك.
- “10 هجمة مرتدة سريعة جدًا للاتحاد يقودها المولد لتنتهي في قدم رومارينيو الذي سدد كرة ضعيفة جاورت المرمى.
- “16⚽جووووووووووووووووووووووووول – الهدف الثاني للعميد عن طريق جاري رودريجيز.
- “16 حكم المباراة ينتظر قرار الفار للتأكد من ان رودريجيز ليس متسلل.
- “18 هدف صحيح.. ليس هناك تسلل على جاري.
- “18 قصة الهدف | هجمة مرتدة سريعة للإتحاد وصلت إلى المولد الذي دخل منطقة الجزاء محاولاً تسديد الكرة التي ذهبت إلى جاري رودريجيز الذي أطلق بدوره تسديدة صاروخية في شباك المسيليم.
- “22 ضربة حرة مباشرة لفريق أهلي جدة في مواجهة المرمى.
- “23 اووووووه – السومة يتولى تنفيذها ويسددها قوية جدًا في زاوية جروهي الذي تصدى لها ببراعة.
- “24 اتحاد جدة يرد على السومة عن طريق فهد المولد الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها المسيليم بصعوبة.
- “33 أحمد حجازي يتقدم في كرة عالية لصالح الاتحاد وينجح في ضرب كرة رأسية علت مرمى المسيليم بكثير.
- “37 فرصة خطيرة كانت لصالح الأهلي عن طريق ميتريتا الذي سدد كرة قوية جدًا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جروهي ببراعة.
- “38 ضربة حرة مباشرة لفريق الاتحاد من مكان جيد بعد اعاقة من المؤشر على فهد المولد.
- “39 برونو هنريكي يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الاهلي يبعدها.
- “41 ضربة حرة لصالح أهلي جدة من الجهة اليمنى، ترسل عالية داخل منطقة الجزاء ولكن رومارينيو المتراجع يبعدها إلى الركنية.
- “44 حجازي يمنع عرضية المؤشر من المرور إلى السومة ليخرج جروهي ويتمكن منها بسهولة.
- “45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “45+2 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق للعميد على الراقي بهدفين مقابل لا شيء.
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“45 بداية الشوط الثاني
- “52 اوووووووووووه – العارضة تحرم ألكسندرو ميتريتا من تقليص الفارق لأهلي جدة بعدما ارتطمت تسديدته في باطنها ومرت من على خط المرمى.
- “56 المولد يضيع فرصة هدف لصالح اتحاد جدة بعدما تسرع في تسديد الكرة لتذهب ضعيفة وبعيدة عن المرمى.
- “57 فهد المولد يطالب بتغييره بعدما شعر بإصابة في العضلة الخلفية بعد تسديد الكرة الأخيرة.
- “58???? التبديل الأول اضطراري لإتحاد جدة بخروج فهد المولد ودخول هارون كامارا.
- “59 رومارينيو كان يعاني من الإصابة هو الآخر ولكن تلقى الاسعافات اللازمة وعاد سليم معافى.
- 60???????? تبديلان دفعة واحد للأهلي بدخول نوح الموسى وصامويل اوسو وخروج سلمان المؤشر وحسين المقهوي.
- “64???? بطاقة صفراء على لاعب أهلي جدة لوكاس ليما.
- “65 لا وجود لهجمات خطيرة على كلا المرميين خلال الدقائق القليلة الماضية.
- “70 عمر السومة يضرب كرة رأسية رائعة جاورت مرمى جروهي بقليل في اول كرة للمهاجم السوري يتفوق فيها على المدافع المصري أحمد حجازي.
- “72???????????? ثلاث تبديلات دفعة واحد لفريق اتحاد جدة بخروج جاري رودريجيز ودخول خالد السميري، وخروج رومارينيو ودخول عبد المجيد السواط.
- “72 وخروج حمدان الشمراني ودخول مهند الشنقيطي.
- “73????التبديل الثالث لفريق أهلي جدة بخروج عبد الله حسون ودخول يزيد البكر.
- “77 ما زال العميد متقدم بهدفين نظيفين.
- “82 ????التبديل الرابع لأهلي جدة بخروج محمد عبده خبراني ودخول مهند عسيري.
- “87 التبديل الخامس والاخير لنادي اتحاد جدة بخروج عبد العزيز البيشي ودخول عمر هوساوي.
- “90 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “90+4 صافرة نهاية المباراة بفوز اتحاد جدة على أهلي جدة بهدفين مقابل لا شيء.
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