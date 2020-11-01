حالات كورونا اليوم | أخبار سارة لعشاق ميلان بعودة دوناروما وهاوجي

أعلن نادي ميلان الإيطالي أن نتائج فحص “كورونا” لكل من حارس مرماه جيانلويجي دوناروما ولاعبه النرويجي ينس بيتر هاوجي جاءت سلبية لينضم اللاعبان إلى صفوف الفريق مجددًا.

وأوضح النادي في بيان على موقعه بالإنترنت: “دوناروما وهاوجي اللذان لم تظهر عليهما أعراض، جاءت نتائج فحصهما سلبية بعد إجراء مزيد من الأختبارات. تم إبلاغ السلطات الصحية المحلية. وأصبح مسموحًا للاعبين بالعودة إلى التدريب”.

وكانت نتيجة فحص اللاعبين الإثنين الماضي جاءت إيجابية ليخضع دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي (الآزوري) وهوج المنضم حديثًا لميلان لإجراءات الحجر الصحي.

وأصبح اللاعبان جاهزين الآن للمشاركة في مباراة الفريق أمام مضيفه أودينيزي في الدوري الإيطالي غدًا الأحد.

وأضاف البيان أن اللاعب ماتيو جابيا ، الذي تم أكتشاف إصابته بعدوى “كورونا” في التاسع من أكتوبر الحالي خلال تواجه مع المنتخب الإيطالي الأولمبي (تحت 23 عامًا)، سيخضع للفحص الطبي اليوم قبل المشاركة في تدريبات الفريق.

وكان المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي خضع للعزل الصحي من 24 سبتمبر الماضي إلى التاسع من أكتوبر الحالي، وليو دوارتي وساندرو تونالي هم اللاعبين الآخرين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فريق ميلان منذ بداية الموسم الحالي في 19 سبتمبر الماضي.

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