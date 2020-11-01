يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي، في إحدى مباريات اليوم السبت 31-10-2020 في الجولة الثالثة من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر، 14:50 بتوقيت جرينتش، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

فاز الهلال على ضيفه ضمك بثنائية مهاجمه “جوميز” خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه “بافيتيمبي جوميز” الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 17 و60، ليرفع رصيد أهدافه مع الهلال لـ50 هدفا في الدوري منذ انتقاله إليه.

وشهدت المباراة طرد إبراهيم الشنيحي لاعب ضمك في الدقيقة 80.

ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السعودي، محققا انتصاره الثاني مقابل تعادل وحيد، وظل فريق ضمك بلا نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير بعد خسارته في مباراتيه السابقتين.

وسعى اليوم الزعيم “الهلال” إلى تحقيق الفوز على ضمك من أجل الوصول إلى النقطة السابعة، حيث فاز في الجولة الأولى على “العين” وتعادل في الثانية أمام “أبها”.

وبعد 4 أيام من تعادل الهلال مع أبها في الدوري السعودي، تواجه الفريقان في كأس ملك السعودية يوم 22-10-2020 ونجح الموج الأزرق في اقصاء زعيم الجنوب ليتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة غريمه التلقيدي “النصر“.

في المقابل مُني “ضمك” بالخسارة الثالثة هذا الموسم في الدوري السعودي حيث كان يأمل للخروج بنتيجة ايجابية اليوم في محاولة لتدارك الأمور قبل ان يدخل الفريق في دوامة الهبوط مبكرًا.

إليكم فيديو أهداف مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

هدف تقدم الهلال “جوميز”

هدف الهلال الثاني “جوميز”

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