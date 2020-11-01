ملخص مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي “ثنائية غير كافية لاستعادة الصدارة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة الهلال وضمك” في إحدى مباريات اليوم السبت 31-10-2020 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والمنتهية بفوز صعب للهلال بهدفين دون رد، غير كافية لاستعادة صدارة جدول الترتيب من الفتح المتصدر بفارق الأهداف.

واجه الهلال صعوبات كبيرة من أجل تحقيق الفوز على ضمك في مباراة اليوم، حيث بادله الفريق الأحمر الهجمات منذ الدقيقة الأولى، وتألق الحارس عبد الله المعيوف مثله مثل مصطفى زغبة في إبعاد الكرات الصعبة التي صوبت عليه، كما نابت عنه العارضة بالتصدي لتصويبة صاروخية من محمد عطية في الشوط الأول.

وتقدم الهلال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الفتح المتصدر بعد أن سجل هجومه 8 أهداف مقابل 4 أهداف للهلال بعد ثلاث جولات.

ونقلت مباراة “الهلال وضمك” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر، 14:50 بتوقيت جرينتش، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وسعى فريق “الهلال” إلى تحقيق الفوز على ضمك من أجل الوصول إلى النقطة السابعة، حيث فاز في الجولة الأولى على “العين” وتعادل في الثانية أمام “أبها”.

في المقابل فشل “ضمك” في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بمنافسات الدوري السعودي في محاولة لتدارك الأمور قبل ان يدخل الفريق في دوامة الهبوط مبكرًا.

ويقبع ضمك في أولى مراكز الهبوط -المركز 14- دون رصيد حيث خسر في الجولتين الأولى والثانية امام “الرائد والقادسية” على الترتيب.

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الهلال 2-0 ضمك

استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)

الدوري السعودي (الجولة الثالثة)

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء كبير الكرة السعودية الهلال، أمام فريق ضمك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

أصحبكم على مدار لـ 90 دقيقة “محمود ماهر” في هذا البث المباشر من موقع الخليج 365..

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تشكيلة الهلال: المعيوف – ياسر الشهراني – الجحفلي – جانج – محمد البريك – جوستافو كويلار – سلمان الفرج – آندري كاريلو – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز.

المعيوف – ياسر الشهراني – الجحفلي – جانج – محمد البريك – جوستافو كويلار – سلمان الفرج – آندري كاريلو – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز. تشكيلة ضمك: مصطفى زغبة – فيتور – ليما – طارق عبد الله – فاروق شافعي – عبدالله العمار- محمد عطية – بلال السعيداني – إبراهيم الشنيحي – محمد محسن – زيلايا.

مصطفى زغبة – فيتور – ليما – طارق عبد الله – فاروق شافعي – عبدالله العمار- محمد عطية – بلال السعيداني – إبراهيم الشنيحي – محمد محسن – زيلايا. يُدير هذا اللقاء الحكم السعودي “تركي لخضير”

الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء

14″ ???? بطاقة صفراء لمدافع ضمك “فيتور”

17″ ⚽️ جووووووووووووووول…جوميز يسجل الهدف الأول للهلال بعد أول 15 دقيقة من اللقاء، بعد سلسلة من التمريرات الجميلة خارج منطقة جزاء ضمك.

17″ ???? محمد البريك يمرر كرة بينية جميلة نحو آندري كاريلو في الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء ضمك، وكاريلو يمرر عرضية في ارتفاع قاتل نحو جوميز الذي حولها بباطن قدمه اليسرى على يمين الحارس مصطفى زغبة..

24″ أوووووووووووووه…محمد عطية يسقط داخل منطقة الجزاء، بحثًا عن ركلة جزاء ضد سلمان الفرج..

24″ ???? الحكم يتفطن إلى تمثيل محمد عطية ويمنحه بطاقة صفراء..

25″ مع ذلك، يراجع تقنية الفار للتأكد من قراره .. والذي لم يتغير!

37″ ???? بطاقة صفراء للاعب الهلال سيباستيان جيوفينكو

40″ بوووووووووووووووووووم…تصويبة صاروخية من لاعب وسط ضمك “محمد عطية” ، تشبه تسديدات الكرباج لحد كبير، ترتطم في العارضة الأفقية للهلال وترتد بهجمة مضادة..

41″ هجمة مرتدة سريعة ونموذجية من سالم الدوسري تنتهي بتصد مثالي للحارس الجزائري مصطفى زغبة..

45″ انتهاء الشوط الأول بتقدم الهلال 1-0.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني من اللقاء..

45″ لا تغييرات في كلا الفريقين..

60″ جووووووووووووووووووووووووووووول…بافيتيمبي جوميز يضيف الهدف الثاني للهلال بمتابعة جميلة لعرضية أرسلها محمد البريك من داخل منطقة الجزاء..

60″ جيوفينكو مرر كرة بينية ضربت مصيدة التسلل، لتجد محمد البريك المنطلق على الطرف الأيمن، والذي توغل بالكرة داخل المنطقة قبل أن يضع الكرة العرضية أمام جوميز على خط الستة ياردات..

60″ يتحمل الهدف بنسبة كبيرة الحارس مصطفى زغبة الذي مرت منه عرضية البريك بشكل غريب..

62″ بووووووووووووووووووووووووووم…تصويبة صاروخية من على خط الـ 18 لأحد لاعبي وسط ضمك، تذهب في الزاوية اليسرى، يُبعدها عبد الله المعيوف ببراعة!

65″ حارس ضمك “مصطفى زغبة” يتألق ويتعملق بإبعاد إنفراد صريح من بافيتيمبي جوميز، كاد يكون الهاتريك!

67″ ???? بطاقة صفراء للاعب ضمك، الأرجنتيني كريستيان ليما

74″ ???? تغييران في صفوف ضمك بنزول أبو شرارة ومنصور حمزي بدلاً من محمد عطية وفيتور.

76″ ???? تغيير أول في صفوف الهلال بنزول محمد كنو بدلاً من سلمان الفرج.

80″ ???? بطاقة حمراء للاعب ضمك إبراهيم الشنيحي

86″ ???? تغيير جديد في صفوف ضمك بنزول سولان بدلاً من زيلايا

87″ ???? أول ظهور للاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو مع الهلال، بعد مشاركته بدلاً من آندريه كاريلو

90″ صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال 2-0

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