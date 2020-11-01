فرايبورج يُحقق أرباحًا جيدة رغم تأثر الدوري الألماني بكورونا

أعلن نادي فرايبورج الألماني اليوم السبت أنه حقق أرباحًا في السنة المالية الماضية رغم أزمة كورونا.

وأوضح النادي أنه تمكن من تحقيق فائض بقيمة 95 ألف و814 يورو.

من جانبه، قال أوليفر ليكي، المدير المالي للنادي:” تمكنا من خلال عدة تدابير وجهود مشتركة من تحقيق نتيجة سنوية متوازنة والخروج بالنادي من هذه الفترة الصعبة، مستقرًا حتى الآن”.

وأضاف النادي أن إجمالي عائداته في السنة المالية 2020/2019 بلغ 2ر89 مليون يورو بتراجع بمقدار 9ر6 مليون يورو مقارنة بالسنة المالية السابقة عليها.

وذكر النادي أن الإيرادات من التذاكر تراجعت بنسبة 24%، ولفت إلى أنه تمكن من الحفاظ على إسهامات الرعاية عند نفس مستواها من العام الماضي.

وأرتفع عدد أعضاء النادي بنسبة نحو 27%، ليبلغ 24 ألف و422 عضو حتى الثلاثين من يونيو الماضي، وأضاف النادي أن هذا العدد تجاوز 25 ألف عضو في الوقت الراهن.

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