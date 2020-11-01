الامارات | «تكتيك العنبري» والفاعلية الهجومية سر انتصارات الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تكتيك العنبري» والفاعلية الهجومية سر انتصارات الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطّى فريق الشارقة، ومدربه الوطني عبدالعزيز العنبري، عقبة كبيرة، أول من أمس، في ثالثة جولات دوري الخليج العربي، بعد أن عاد بفوز ثمين من أرض العين بنتيجة 2-1، ليواصل رحلة دفاعه عن لقب الدوري بالعلامة الكاملة.

وكان لافتاً في الجولات الثلاث، الفاعلية الهجومية للشارقة، إذ سجل في أزمنة متقاربة، فأمام الفجيرة سجل هدفين في 8 دقائق من إيغور وكايو، وفاز 4-2، وأمام الوحدة سجل هدفين في ظرف 20 دقيقة وفاز 2-1، وفي لقاء العين سجل أيضاً هدفين بالشوط الأول في 14 دقيقة وفاز 2-1.

وكان واضحاً لجوء العنبري إلى أسلوب الضغط الهجومي في فترات محددة من المباريات للخروج بالنتيجة التي يريدها، حصل ذلك أمام العين، وأمام الوحدة، خصوصاً في الشوط الثاني، والأمر نفسه كذلك في لقاء الفجيرة، وكان الرهان الأبرز على صانع الألعاب البرازيلي إيغور مهندس هجمات الشارقة.

واللافت أنه في المباراة الثالثة على التوالي أمام العين، تخلى العنبري عن الاستحواذ، ولجأ بدلاً من ذلك إلى أسلوب ضلل به «الزعيم»، من خلال معركة وهمية في وسط الملعب، أهدر فيها منافسه طاقته ومعظم وقته، في حين كان الشارقة يلعب بفاعلية هجومية مكنته من تسجيل هدفين في أول نصف ساعة، كما كان لاعبوه منتشرين في الملعب بشكل صحيح، ومتحركين بدون كرة، ما جعل لاعبي العين يحتفظون بالكرة أكثر من دون فاعلية.

واستحوذ العين بنسبة 68.9% بحسب إحصاءات الرابطة، بينما الشارقة 31.1%، وفي ذهاب الموسم الماضي استحوذ الشارقة أيضاً أقل بـ43.7%، لكنه حقق الفوز 3-2، ثم في إياب الموسم الماضي خرج بالتعادل رغم الاستحواذ الكبير للعين الذي بلغ 74.1%.

في المقابل، استحوذ الشارقة 54.7% في لقاء الفجيرة، لكنه كان فعالاً في الهجوم في الوقت الأهم من المباراة، حسم به النتيجة لمصلحته بسبب الضغط الهجومي، والتركيز العالي في الدقائق الأخيرة بعد هدفين متتاليين لإيغور وكايو، وأمام الوحدة، رغم تأخره، ارتفع استحواذه أكثر في الشوط الثاني، ما مكنه من تسجيل هدفين حسم بهما المباراة أمام خصم صعب.

وقال العنبري، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إن البداية الصحيحة لفريقه في المواجهة ساعدته في الخروج بالنقاط الثلاث.

وتابع: «العين كانت لديه ردة فعل خطرة، لذلك انصبّ تركيزنا على الدفاع بشكل أكبر، لأننا كنا نعرف القوة الهجومية لفريق العين».

بدوره، أقر مدرب العين، البرتغالي بيدرو، بتحمله مسؤولية الأخطاء التي قادت فريقه للخسارة، وقال في المؤتمر الصحافي: «لو أحرزنا هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 62 أوالـ 70 لاختلف الأمر».

واختتم: «النتيجة أقل من طموحنا، وأمامنا أربعة أيام قبل مواجهة الفجيرة، ويتوجب علينا خلالها التحضير بصورة جيدة من أجل العودة بالنتيجة القوية».

قوة هجوم الشارقة في الانتصارات الثلاثة:

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أمام الفجيرة: هدفان في 8 دقائق (2-4).

أمام الوحدة: هدفان في 20 دقيقة (2-1).

أمام العين: هدفان في 14 دقيقة (1-2).

استحواذ الشارقة أمام العين في آخر 3 مباريات

ذهاب 2019-2020: 43.7% - (فوز الشارقة 3-2).

إياب 2019-2020: 25.9% - (تعادل الفريقين 1-1).

ذهاب 2020-2021: 31.1%- (فوز الشارقة 1-2).

العنبري:

«البداية الصحيحة ساعدتنا في تحقيق الفوز».

مدرب العين:

«أتحمل مسؤولية الأخطاء التي قادت إلى الخسارة».

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