الامارات | الجزيرة أول المتأهلين لنهائي كأس الطائرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة أول المتأهلين لنهائي كأس الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ فريق الجزيرة المباراة النهائية لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، عقب فوزه السهل في مواجهة منافسه فريق العين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أول من أمس على صالة نادي النصر، لحساب الدور نصف النهائي من المسابقة.
وتوج فريق الجزيرة جهوده في مشوار البطولة ببلوغ النهائي بعد أن كان قد تخطى فريق الوصل في الدور ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسيلتقي «الجزراوي» في المباراة النهائية بالفريق المتأهل من مواجهة شباب الأهلي والنصر، وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.
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