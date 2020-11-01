الامارات | فوز بشق الأنفس للنصر على دبا الحصن في كأس اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بشق الأنفس للنصر على دبا الحصن في كأس اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا فريق النصر من مصيدة دبا الحصن الوافد الجديد في مسابقة كأس اليد، بعد أن حقق فوزاً صعباً بفارق هدفين أمام دبا الحصن، وبنتيجة «31-29»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة نادي الشارقة، ضمن المجموعة الثانية في دور مجموعات «كأس الإمارات»، أولى مسابقات الموسم الجديد.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة السادسة متشاركاً الصدارة مع الشارقة الذي فاز على الظفرة «37-16»، فيما تلقى دبا الحصن خسارته الثانية التي أبقته بالمركز الثالث بنقطتين، وبفارق الأهداف عن الظفرة الرابع.

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