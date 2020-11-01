شكرا لقرائتكم خبر عن مهرة غودولفين «كوليت» تُتوج بطلةً لـ «غولدن أيغل» الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوجت مهرة غودولفين «كوليت» بإشراف المدرب جيمس كمنغز بطلةً لسباق «غولدن إيغل» البالغ إجمالي جوائزه 7.5 ملايين دولار، وجرى أمس على مضمار روزهيل الأسترالي، ويعد ثالث أغلى السباقات العشبية في أستراليا. ونجحت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات، بقيادة الفارس كوبي جينينغز، في قطع مسار الشوط الذي امتد لمسافة 1500 متر، بزمن بلغ دقيقة و32 ثانية و67 جزءاً من الثانية، بفارق نصف رأس عن المهر النيوزيلندي «إيس باث» بإشراف المدرب براد ويدينغ، الذي تولى قيادته الفارس توماس شيري للحلول بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للمهر الأسترالي «دون باسيغ» بإشراف المدرب غاي واتيرهوس، وقيادة الفارس تيموثي كلارك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مهرة غودولفين «كوليت» تُتوج بطلةً لـ «غولدن أيغل» الأسترالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.