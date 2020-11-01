الامارات | «مطر» و«القائم» يرسمان الإثارة في قمة الوحدة وشباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مطر» و«القائم» يرسمان الإثارة في قمة الوحدة وشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جاء التعادل بين الوحدة وشباب الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، لحساب الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، عادلاً بين الطرفين، عطفاً على مجريات اللقاء، والتي تبادل كل فريق فيها السيطرة على مجريات اللعب، وإهدار الفرص التي كانت كفيلة بزيادة «غلة الأهداف».

ورغم التعادل، فلم تغب الإثارة والندية على مدار الدقائق الـ90 بشوطي المباراة، وحضرت خمسة أسباب، كانت شاهدة على الإثارة داخل أرضية استاد آل نهيان، نبرزها في النقاط التالية.

تألق مطر

قدم قائد الوحدة، إسماعيل مطر، واحدة من أبرز مبارياته في السنوات الأخيرة، وكان مصدر الخطورة الدائم، خلال الأوقات التي لعبها، إذ توج جهوده بواحد من أجمل أهداف الموسم، بعد أن توغل وسط أربعة من لاعبي شباب الأهلي من منتصف الملعب، وسدد كرة بيساره أعلى الزاوية اليمني لمرمى ماجد ناصر، الذي اكتفى بالنظر إليها تسكن شباكه.

القائم والعارضة

حرم القائم والعارضة شباب الأهلي من فوز كان بمتناول أقدام لاعبيه، إذ تصديا لثلاث محاولات مؤكدة للفريق: إحداها في الشوط الأول، عن طريق عبدالعزيز هيكل، ثم واصل القائم والعارضة تعاطفهما مع حارس الوحدة راشد علي، حينما توليا عنه التصدي لمحاولتي الأوزبكي عزيز غانيف، وأحمد العطاس، ليكتفي حارس العنابي باستقبال هدف واحد فقط.

قرارات الصافرة

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حافظت قرارات حكم الساحة، سلطان محمد، على نسق المباراة العالي من الطرفين، فلم يستخدم الحكم صافرته طوال الوقت، بحسب الإحصاءات الخاصة بالتحكيم، بعدما سمح باستمرار اللعب في 52 مناسبة، بعد سقوط أحد لاعبي الفريقين على أرضية الملعب والمطالبة بأخطاء، كما لم يلجأ الحكم سلطان محمد إلى تقنية الفيديو إلا مرة واحدة، ما أكد صحة قراره في البطاقة التي حصل عليها لاعب الوحدة، راشد مهير.

المواقف الدفاعية

تباينت المواقف الدفاعية بين الوحدة وشباب الأهلي، ففي الوقت الذي ارتكب فيه الفريق الضيف العديد من الأخطاء الدفاعية التي شكلت خطورة على مرمى الحارس ماجد ناصر، أبرزها الطريقة التي سجل منها إسماعيل مطر من وسط الملعب، تألق دفاع الوحدة في العديد من المواقف، خصوصاً داخل الصندوق، ولا يتحمل مدافعو العنابي مسؤولية الهدف الذي سكن شباكهم، إذ جاء من ضربة ثابتة من خارج الصندوق.

تدخلات فنية

بالحماسة نفسها، التي كانت موجودة داخل أرضية الملعب بين لاعبي الفريقين، ظهرت جلية رغبة المدربين في الظفر بالنقاط الثلاث، من خلال التغييرات التي جرت بالشوط الثاني، وعكست رغبة كل مدرب في الفوز، إذ دفع مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، الذي زج بالثلاثي الهجومي: عبدالله الكربي، والفرنسي مبوكو، ويحيى الغساني، لزيادة الفاعلية الهجومية، والشيء نفسه فعله مدرب شباب الأهلي، الإسباني جيرارد زاراغوسا، الذي زج بأحمد العطاس، وهيلدون راموس، وسعيد أحمد، وماجد حسن.

- حافظت قرارات الحكم سلطان محمد على نسق المباراة بعدما سمح باستمرار اللعب في 52 مناسبة.

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