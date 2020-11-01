الامارات | النصر بطلاً لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بطلاً لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق النصر بطلاً لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، بعد فوزه على البطائح 7-6 في المباراة التي جمعتهما أمس بالقاعة الرياضية لنادي مليحة الرياضي الثقافي، في أولى مسابقات اللجنة التنفيذية للصالات في الموسم الحالي، بحضور نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، وأعضاء من مجالس إدارات النصر والبطائح ومليحة.

وكان البطائح قد فاز باللقب الأول في موسم 2019-2020، بينما فاز النصر بكأس الاتحاد للمرة الأولى في موسم 2012-2013.

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تقدم النصر بثلاثية نظيفة قبل أن يقلب البطائح النتيجة لمصلحته 4-3، واستمر الفريقان في تبادل الأهداف حتى نهاية المباراة بنتيجة 7-6 لمصلحة النصر. سجل للعميد، البرازيلي غابريل مينديس في الدقيقتين (2 و6) من الشوط الأول، و(14) من الشوط الثاني، ومحمد عبيد (1 و1 و5)، والبرازيلي مسقونيا (1) من الشوط الثاني، بينما سجل للبطائح، البرازيلي برونو لوسيانو (1 و6 و13)، وخالد صالح الحمادي (2 و12)، وأحمد محمد (7) من الشوط الثاني. وفي أبرز مجريات المباراة، رد قائم النصر كرة للاعب لوسيانون (10)، وتصدى حارس البطائح مايد علي لكرة قوية من انفراد مباشر (9).

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