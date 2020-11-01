شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير في رسالة لوالده: شرف لي أن يرتبط اسمي بحارس عملاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، رسالة لوالده أحمد شوبير، الإعلامي الحالي ونجم حراسة مرمى الكرة المصرية السابق.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «شرف لي أن يرتبط اسمي باسم شوبير، ليس على سبيل الأبوة فقط، ولكن كحارس عملاق بمشوار مشرف في تاريخ الكرة المصرية وحارس الفراعنة في المونديال».

وواصل في رسالة لوالده: «ربنا يخليك ليا، أنت مثال شرف وفخر واعتزاز لي».

وأنهى تصريحاته مندهشاً من غضب البعض بارتباط اسمه بشوبير قائلاً: «مش عارف ايه إللي يزعل الناس في كده؟».