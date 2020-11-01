شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير في رسالة لوالده: شرف لي أن يرتبط اسمي بحارس عملاق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، رسالة لوالده أحمد شوبير، الإعلامي الحالي ونجم حراسة مرمى الكرة المصرية السابق.
وقال مصطفى شوبير في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «شرف لي أن يرتبط اسمي باسم شوبير، ليس على سبيل الأبوة فقط، ولكن كحارس عملاق بمشوار مشرف في تاريخ الكرة المصرية وحارس الفراعنة في المونديال».
وواصل في رسالة لوالده: «ربنا يخليك ليا، أنت مثال شرف وفخر واعتزاز لي».
وأنهى تصريحاته مندهشاً من غضب البعض بارتباط اسمه بشوبير قائلاً: «مش عارف ايه إللي يزعل الناس في كده؟».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,376
-
تعافي
99,353
-
وفيات
6,258
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى شوبير في رسالة لوالده: شرف لي أن يرتبط اسمي بحارس عملاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.