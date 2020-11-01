«مانشيني» يأسف لفشل «بالوتيلي» في الانتقال لأى نادٍ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مدرب المنتخب الإيطالى لكرة القدم روبرتو مانشينى عن أسفه كون المهاجم «المشاغب» ماريو بالوتيلى فشل في فترة الانتقالات الصيفية في إيجاد فريق يدافع عن ألوانه، معتبرا أن المهاجم يمكن أن يكون «مفيدا جدا» للمنتخب الوطنى.
وقال مانشينى الذي سبق له الإشراف على تدريب بالوتيلى في فريقى إنتر ميلان ومانشستر سيتى الإنجليزى: «أنا حقا آسف جدا لرؤيته في هذه الظروف. في الثلاثين من عمره، لا يزال في نضجه الفنى الكامل ومن الممكن أن يكون مفيدًا جدا لمنتخب إيطاليا».
وأضاف في مقابلة مع صحيفتى «كورييرى ديلو سبورت» و«توتوسبورت»: أتمنى له الأفضل وأتمنى أن تحصل له بعض الأمور الجيدة في مسيرته.
وسجل بالوتيلى 14 هدفاً في 36 مباراة دولية، وكانت آخر مباراة له مع المنتخب في سبتمبر 2018.
وانضم بالوتيلى صيف العام الماضى من مارسيليا الفرنسى إلى بريشيا، نادى المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبنى، إلا أنه لم يرتق إلى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة، قبل أن يفسخ النادى عقده بسبب غيابه عن التدريبات عقب استئناف منافسات الدورى فى مايو الماضى إثر توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان مانشينى حث بالوتيلى في يونيو الماضى على «الاستيقاظ» قبل أن يدمّر مسيرته الاحترافية، بقوله في حديث تليفزيونى: «قلت له ألف مرة إنه يهدر موهبة كبيرة. أحببت ماريو مذ كان صغيرا وقام بأمور رائعة. لديه بنية جسدية خارقة، سرعة، تقنية، وبعمر الثلاثين لا يزال في منتصف مسيرته».
مضيفا: «آمل أن يستيقظ في يوم من الأيام ويتغيّر.. وأعاد مانشينى استدعاء بالوتيلى إلى تشكيلة المنتخب الأزرق عندما تولى منصبه في مايو 2018، وذلك بعد نجاحهما سويا مع مانشستر سيتى وإنتر.
كما دافع بالوتيلى عن ألوان نيس الفرنسى وليفربول الإنجليزى.
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