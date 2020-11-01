شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشيني» يأسف لفشل «بالوتيلي» في الانتقال لأى نادٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مدرب المنتخب الإيطالى لكرة القدم روبرتو مانشينى عن ‏أسفه كون المهاجم «المشاغب» ماريو بالوتيلى فشل في فترة الانتقالات ‏الصيفية في إيجاد فريق يدافع عن ألوانه، معتبرا أن المهاجم يمكن أن ‏يكون «مفيدا جدا» للمنتخب الوطنى‎.‎

وقال مانشينى الذي سبق له الإشراف على تدريب بالوتيلى في فريقى ‏إنتر ميلان ومانشستر سيتى الإنجليزى: «أنا حقا آسف جدا لرؤيته في هذه ‏الظروف. في الثلاثين من عمره، لا يزال في نضجه الفنى الكامل ومن ‏الممكن أن يكون مفيدًا جدا لمنتخب إيطاليا».

وأضاف في مقابلة مع صحيفتى «كورييرى ديلو سبورت» ‏و«توتوسبورت»: أتمنى له الأفضل وأتمنى أن تحصل له بعض الأمور ‏الجيدة في مسيرته‎.

وسجل بالوتيلى 14 هدفاً في 36 مباراة دولية، وكانت آخر مباراة له مع ‏المنتخب في سبتمبر 2018‏‎.‎

وانضم بالوتيلى صيف العام الماضى من مارسيليا الفرنسى إلى بريشيا، ‏نادى المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبنى، إلا أنه لم يرتق إلى مستوى ‏التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة، قبل أن يفسخ ‏النادى عقده بسبب غيابه عن التدريبات عقب استئناف منافسات الدورى ‏فى مايو الماضى إثر توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد‎.‎

وكان مانشينى حث بالوتيلى في يونيو الماضى على «الاستيقاظ» ‏قبل أن يدمّر مسيرته الاحترافية، بقوله في حديث تليفزيونى: «قلت له ألف ‏مرة إنه يهدر موهبة كبيرة. أحببت ماريو مذ كان صغيرا وقام بأمور ‏رائعة. لديه بنية جسدية خارقة، سرعة، تقنية، وبعمر الثلاثين لا يزال في ‏منتصف مسيرته».

مضيفا: «آمل أن يستيقظ في يوم من الأيام ويتغيّر‎.. وأعاد مانشينى استدعاء بالوتيلى إلى تشكيلة المنتخب الأزرق عندما ‏تولى منصبه في مايو 2018، وذلك بعد نجاحهما سويا مع مانشستر ‏سيتى وإنتر‎.‎

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كما دافع بالوتيلى عن ألوان نيس الفرنسى وليفربول الإنجليزى‎.‎