شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يرد على أنباء رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جيرالدو دا كوستا، الجناح الأنجولي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء رحيله عن القلعة الحمراء.
وقال جيرالدو في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «من السيئ أن يتحدث أشخاص بعيدة عن مجال كرة القدم عن اللاعبين سواء بالطيب أو بالسوء، ولا ألتفت لهذه الأنباء».
وأوضح: «أنا لاعب محترف وها هو حال كرة القدم، الآن انا داخل الأهلي ولا أعلم أين سأكون غدًا».
ورفض جيرالدو الحديث عن تفضيله البقاء في الأهلي من عدمه قائلاً: «الوقت غير مناسب لهذا الحديث الآن».
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