شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يرد على أنباء رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جيرالدو دا كوستا، الجناح الأنجولي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال جيرالدو في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «من السيئ أن يتحدث أشخاص بعيدة عن مجال كرة القدم عن اللاعبين سواء بالطيب أو بالسوء، ولا ألتفت لهذه الأنباء».

وأوضح: «أنا لاعب محترف وها هو حال كرة القدم، الآن انا داخل الأهلي ولا أعلم أين سأكون غدًا».

ورفض جيرالدو الحديث عن تفضيله البقاء في الأهلي من عدمه قائلاً: «الوقت غير مناسب لهذا الحديث الآن».