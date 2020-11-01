شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الأهلى والإسماعيلى: «جمعة» مقابل «المحمدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسؤولو مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، عرضًا من نظرائهم بالإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، بإتمام صفقة تبادلية بين الناديين تقضى بالموافقة على رحيل باهر المحمدى، لاعب الفريق الكروى الأول بالدراويش، مقابل انضمام صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، إلى صفوف الإسماعيلى بداية من الموسم المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الفنية بالإسماعيلى- والتى تضم أبوطالب العيسوى، المدرب العام السابق بالدراويش، ومحمد محسن أبوجريشة، مدرب الفريق السابق- طلبت بالإجماع ضم «جمعة»، لاعب القلعة الحمراء، وتواصلت مع اللاعب، الذى طلب من إدارة الدراويش التفاوض مع ناديه فى إمكانية رحيله عن الفريق الأحمر من عدمه، ولاسيما أن اللاعب لم يشارك بصفة أساسية خلال الفترة السابقة.

وفى المقابل، كشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء- رفض ذكر اسمه- أن القرار النهائى سيكون للمدرب الجنوب إفريقى حول إمكانية الموافقة على الاستغناء عن «جمعة» من عدمها، ولاسيما أن المدير الفنى للفريق كان قد أشاد بمستوى اللاعب فور توليه المسؤولية، وأكد أنه يرغب فى الاعتماد عليه بشكل أساسى خلال الفترة المقبلة.

يأتى هذا، فى الوقت الذى تتمسك فيه لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، بضم مدافع متميز لتدعيم خط الدفاع، فى ظل الإصابات المتكررة لرامى ربيعة وعدم وجود بدلاء لكل من أيمن أشرف وياسر إبراهيم، اللذين يعتمد عليهما الجهاز الفنى بشكل كبير خلال المباريات المحلية والإفريقية، ما يتسبب فى إجهادهما، وعدم استكمال اللقاءات مع الفريق فى بعض الأحيان.

ووضعت لجنة التخطيط أسامة جلال، مدافع إنبى، ومحمود مرعى، مدافع وادى دجلة، ضمن المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، وكانت المفاوضات مع إدارة الفريق البترولى قد وصلت إلى مراحل متقدمة، لكنها توقفت انتظارًا للقرار النهائى للمدير الفنى للفريق الكروى الأول.

فى شأن آخر، تحفظ مسؤولو القلعة الحمراء على قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بتأجيل المباراة النهائية لبطولة دورى الأبطال إلى يوم 27 نوفمبر الجارى، باعتبار أن الفريق كان فى أفضل حالاته الفنية، وتحسن الأداء فى المباريات الأخيرة، التى كانت نتيجة الأخيرة بها الفوز على الوداد المغربى بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فى مجموع المباراتين بنصف نهائى دورى الأبطال.

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وأكد عضو بالجهاز الفنى للفريق الكروى الأول أن الفريق تضرر كثيرًا من قرار «كاف» بتأجيل المباراة النهائية، خصوصًا أن الفريق كان مكتملًا، بعد تحسن حالة على معلول، الظهير الأيسر، الذى تعرض للإصابة، التى حرمته من المشاركة فى مباراة العودة أمام الوداد المغربى. فيما تواصل لجنة التخطيط تسويق السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد أن تمسك «موسيمانى»، المدير الفنى، برحيله بنهاية الموسم الجارى، وكان اللاعب قد تلقى عرضًا من أحد الأندية الإماراتية خلال الفترة الأخيرة، لكن المفاوضات لم تكتمل، بينما تحفظ مسؤولو وادى دجلة على ضم اللاعب ضمن الصفقة التبادلية التى ستتم خلال الفترة المقبلة، بعد اقتراب أحمد بيكهام من الانضمام إلى الفريق الأحمر.