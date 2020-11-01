شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب مجلس الاتحاد بتحديد موقف المعارين.. ومفاوضات لضم إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، مجلس الإدارة بسرعة حسم ملف المعارين من الزمالك رزاق سيسيه وأحمد رفعت لتجديد إعارتهم موسما إضافيا أو ضمهم بصفة نهائية، كما طالب حسام التعاقد مع تدعيم حراسة المرمى ورشح أحمد دعدور حارس مرمى نادى بيراميدز.

يأتى ذلك في الوقت الذي دخل فيه حسام حسن في مفاوضات مباشرة مع محمد إبراهيم لاعب المقاصة لضمه بعد تعثر مفاوضات انتقاله للأهلى في ظل اقتناع العميد بقدراته منذ كان يدربه في القلعة البيضاء.

ويبحث الجهاز الفنى عودة بعض المعارين حيث يوجد 9 لاعبين لزعيم الثغر معارين لأندية أخرى، أبرزهم محمد ناجى جدو الذي انتهت إعارته لنادى طنطا وبات قريبا من العودة مجددا لزعيم الثغر في ظل ارتفاع مستواه في الفترة الأخيرة، ونال إشادة حسام حسن، فضلا عن أحمد راشد القادم من نادى المنصورة والناشئ الصاعد عبدالغنى محمد الذي أثبت كفاءة عالية بوسط الاتحاد واستطاع حجز مكان أساسى بصفوف الفريق، وكذلك كريم الديب الذي أجرى منذ فترة جراحة الرباط الصليبى.

من جانب آخر تحدث أحمد رفعت، لاعب فريق الكرة بالاتحاد السكندرى، عن وجهته المقبلة بعد انتهاء فترة إعارته لزعيم الثغر قادمًا من نادى الزمالك. وقال: «إعارتى في صفوف نادى الاتحاد السكندرى انتهت وأنا الآن على قوة نادى الزمالك وسأحدد وجهتى المقبلة خلال أيام قليلة».

وأوضح: «أمتلك أكثر من عرض خارجى ولكن جميعها بشكل شفوى ولا يوجد عرض بشكل رسمى».

واختتم: «نادى الزمالك هو الوحيد الذي يملك حق تحديد مصيرى بعد انتهاء إعارتى».

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