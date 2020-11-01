شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من خالد الغندور على تتويج الأهلي بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج «زملكاوي» على شاشة قناة النادي الأبيض، على تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020 وتسلم الدرع عقب مباراة طلائع الجيش. وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مبروك للنادي الأهلي التتويج بالدوري وإنجاز كبير طوال 34 أسبوع لم يخسر فيها إلا مباراة وحيدة أمام الزمالك». وكان الزمالك قد حسم قمة الدور الثاني بالدوري على حساب الأهلي بنتيجة 3/1. وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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