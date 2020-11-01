شكرا لقرائتكم نادر السيد: أحمد فتحي أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، إن اختيار النادى الأهلى للجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى صائب للغاية فى هذا التوقيت.

وأضاف حارس المنتخب السابق فى تصريحات تليفزيونية، أن تواجد موسيمانى مع الأهلى إضافة كبيرة للفريق خاصة بعد رحيل فايلر فى توقيت صعب للغاية، بعدما قاد الفريق لأسلوب معين منذ بداية الموسم.

وتابع أن موسيمانى لديه فكر مميز واستطاع أن يظهر هذا مع الفريق منذ تولية المسئولية وحقق الكثير من الإيجابيات أهمها تأهل الفريق لنهائى أفريقيا.

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وأوضح حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن أحمد فتحى يُعد أفضل لاعب فى الدورى هذا الموسم لما قدمه من أداء مميز مع الأهلي.

وأضاف أن فتحى يُعد من أهم العناصر الأساسية المهمة للأهلى، التى كانت لها تأثير قوى هذا الموسم، خاصة أنه شارك فى الكثير من المراكز وقدم أداءً مميزًا .

وتابع أن فتحى شارك فى كل البطولات سواء مع الأهلى أو منتخب مصر ومستواه ثابت ويلعب بروح عالية جداً، ومن الطبيعى تتويجه بلقب أفضل لاعب فى مصر هذا الموسم.