شكرا لقرائتكم الاتحاد يوافق على انتقال نور السيد للجونة بعد التنازل عن مستحقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، الموافقة على انتقال قائد الفريق الكروى الأول نور السيد رسميا إلى نادى الجونة عقب تنازل اللاعب عن جميع مستحقاته، وموافقة حسام حسن المدير الفنى للفريق على رحيل اللاعب للجونة عقب رفض اللاعب العودة والإصرار على الرحيل.

كان طلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد قام بايقاف اللاعب لنهاية الموسم وتوقيع عقوبه ماليه عليه عقب وشاية وصلت للمدير الفنى بأن اللاعب يقود حملة لرحيل المدير الفنى الذى رفض كل التوسلات وأكد على خروج اللاعب من حساباته تماما، ورغم تعاقد إدارة الاتحاد مع حسام حسن بعد رحيل طلعت يوسف إلا أن اللاعب رفض الرد على المكالمات الهاتفية من الجهاز الإدارى لزعيم الثغر مطالبا بالموافقة على رحيله خاصة وأنه اعتبر ما حدث تقليل لتاريخه الكروى .

جدير بالذكر أن نور السيد لعب للعديد من الأندية على رأسها الجونة وإنبى قبل الإنتقال للزمالك الذى شهد فترة تـألق اللاعب وانتقل بعدها للعب فى الدورى المغربى مع حسن شحاته، ثم استمر أكثر من موسم ليعود بعدها لصفوف الإتحاد ويشارك مع الفريق فى العديد من المواسم .